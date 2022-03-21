Зеркальная дата 22.03.2022: что нужно сделать и что категорически запрещено

В этот день вселенная всем будет посылать различные знаки.
22 марта 2022 года наступит очередная магическая, энергетически насыщенная дата в этом году. Конечно, это - не идеальная дата-паландром, но еще один мощный зеркальный день. Эзотерики советуют воспользоваться всеми возможностями зеркальной даты, чтобы притянуть в свою жизнь положительные перемены.
Зеркальная дата: нумерология
Нумерологи считают зеркальную дату волшебным днем и связывают эту дату с событиями, способными кардинально изменить судьбу человека. Также можно проводить специальные ритуалы и загадывать желание, поскольку энергетика этого дня будет нести положительные перемены и открыть новые возможности в жизни. Рекомендуется записать желаемое на листок, все цели нужно прописывать кратко и четко, тогда вероятность, что они воплотятся в ближайшее время, заметно увеличится.
Вселенная всем будет посылать различные знаки, важно их не пропустить, принять и понять.
Зеркальная дата: особенности
На протяжении зеркальной даты есть несколько моментов, наиболее удачных для загадывания. Это время, в котором присутствуют двойки. Например, 02:02, 20:20, 20:22, 22:22 и так далее.
Добавим, что традиция заключать браки в красивую дату действительно имеет некоторый смысл. Дело в том, что подобные дни обладают мощнейшей энергетикой, поэтому если люди расписываются очень любя друг друга, их союз будет счастливым и долговечным.
Зеркальная дата 22.03.2022: что обязательно нужно сделать
- быть терпеливым;
- верить в себя;
- доверять своим инстинктам;
- ясно выражать то, чего вы хотите в жизни;
- сосредоточиться на этих целях;
- мечтать;
- сделать внутренний выбор;
- провести время к кругу людей, общение с которыми приносит вам удовольствие;
- устройте себе прогулку в лесу или парке;
- находится рядом с источником воды;
- общаться с людьми;
- планировать мероприятия, которые вам приятны;
- уделять внимание здоровью;
- слушать внутренний голос.
Зеркальная дата 22.03.2022: что категорически запрещено делать
- думать негативные мысли и суждения;
- желать кому-то зла;
- злорадствовать;
- обсуждать других;
- припоминать старые обиды;
- ссориться с окружающими;
- ввязываться в конфликты;
- лениться;
- прокрастинировать
- избегать спонтанных покупок;
- ругать себя за промахи и ошибки.
Зеркальная дата 22.03.2022: ритуал
- Для начала запишите на листе бумаги все свои страхи, тревоги, обиды и боли.
- Возьмите огнеупорное блюдо, на котором вы будете сжигать эти чувства.
- Подожгите листок и представляйте, как вы опускаете свои обиды, открываете двери в новый мир и обещаете верить себе.
- Когда он догорит, закопайте пепел в земле.
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