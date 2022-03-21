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Зеркальная дата 22.03.2022: что нужно сделать и что категорически запрещено

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Зеркальная дата 22.03.2022: что нужно сделать и что категорически запрещено

ТСН.ua

В этот день вселенная всем будет посылать различные знаки.

22 марта 2022 года наступит очередная магическая, энергетически насыщенная дата в этом году. Конечно, это - не идеальная дата-паландром, но еще один мощный зеркальный день. Эзотерики советуют воспользоваться всеми возможностями зеркальной даты, чтобы притянуть в свою жизнь положительные перемены.

Зеркальная дата: нумерология 

Нумерологи считают зеркальную дату волшебным днем и связывают эту дату с событиями, способными кардинально изменить судьбу человека. Также можно проводить специальные ритуалы и загадывать желание, поскольку энергетика этого дня будет нести положительные перемены и открыть новые возможности в жизни. Рекомендуется записать желаемое на листок, все цели нужно прописывать кратко и четко, тогда вероятность, что они воплотятся в ближайшее время, заметно увеличится. 

Вселенная всем будет посылать различные знаки, важно их не пропустить, принять и понять. 

Зеркальная дата: особенности

На протяжении зеркальной даты есть несколько моментов, наиболее удачных для загадывания. Это время, в котором присутствуют двойки. Например, 02:02, 20:20, 20:22, 22:22 и так далее. 

Добавим, что традиция заключать браки в красивую дату действительно имеет некоторый смысл. Дело в том, что подобные дни обладают мощнейшей энергетикой, поэтому если люди расписываются очень любя друг друга, их союз будет счастливым и долговечным. 

Зеркальная дата 22.03.2022: что обязательно нужно сделать

  • быть терпеливым;
  • верить в себя;
  • доверять своим инстинктам;
  • ясно выражать то, чего вы хотите в жизни;
  • сосредоточиться на этих целях;
  • мечтать;
  • сделать внутренний выбор;
  • провести время к кругу людей, общение с которыми приносит вам удовольствие;
  • устройте себе прогулку в лесу или парке;
  • находится рядом с источником воды;
  • общаться с людьми;
  • планировать мероприятия, которые вам приятны;
  • уделять внимание здоровью;
  • слушать внутренний голос.

Зеркальная дата 22.03.2022: что категорически запрещено делать 

  • думать негативные мысли и суждения;
  • желать кому-то зла;
  • злорадствовать;
  • обсуждать других;
  • припоминать старые обиды;
  • ссориться с окружающими;
  • ввязываться в конфликты;
  • лениться;
  • прокрастинировать
  • избегать спонтанных покупок;
  • ругать себя за промахи и ошибки.

Зеркальная дата 22.03.2022: ритуал

  1. Для начала запишите на листе бумаги все свои страхи, тревоги, обиды и боли. 
  2. Возьмите огнеупорное блюдо, на котором вы будете сжигать эти чувства.
  3. Подожгите листок и представляйте, как вы опускаете свои обиды, открываете двери в новый мир и обещаете верить себе.
  4. Когда он догорит, закопайте пепел в земле. 

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