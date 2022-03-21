Зеркальная дата 22.03.2022: что нужно сделать и что категорически запрещено

Зеркальная дата 22.03.2022: что нужно сделать и что категорически запрещено

В этот день вселенная всем будет посылать различные знаки.

22 марта 2022 года наступит очередная магическая, энергетически насыщенная дата в этом году. Конечно, это - не идеальная дата-паландром, но еще один мощный зеркальный день. Эзотерики советуют воспользоваться всеми возможностями зеркальной даты, чтобы притянуть в свою жизнь положительные перемены.

Зеркальная дата: нумерология

Нумерологи считают зеркальную дату волшебным днем и связывают эту дату с событиями, способными кардинально изменить судьбу человека. Также можно проводить специальные ритуалы и загадывать желание, поскольку энергетика этого дня будет нести положительные перемены и открыть новые возможности в жизни. Рекомендуется записать желаемое на листок, все цели нужно прописывать кратко и четко, тогда вероятность, что они воплотятся в ближайшее время, заметно увеличится.

Вселенная всем будет посылать различные знаки, важно их не пропустить, принять и понять.

Зеркальная дата: особенности

На протяжении зеркальной даты есть несколько моментов, наиболее удачных для загадывания. Это время, в котором присутствуют двойки. Например, 02:02, 20:20, 20:22, 22:22 и так далее.

Добавим, что традиция заключать браки в красивую дату действительно имеет некоторый смысл. Дело в том, что подобные дни обладают мощнейшей энергетикой, поэтому если люди расписываются очень любя друг друга, их союз будет счастливым и долговечным.

Зеркальная дата 22.03.2022: что обязательно нужно сделать

быть терпеливым;

верить в себя;

доверять своим инстинктам;

ясно выражать то, чего вы хотите в жизни;

сосредоточиться на этих целях;

мечтать;

сделать внутренний выбор;

провести время к кругу людей, общение с которыми приносит вам удовольствие;

устройте себе прогулку в лесу или парке;

находится рядом с источником воды;

общаться с людьми;

планировать мероприятия, которые вам приятны;

уделять внимание здоровью;

слушать внутренний голос.

Зеркальная дата 22.03.2022: что категорически запрещено делать

думать негативные мысли и суждения;

желать кому-то зла;

злорадствовать;

обсуждать других;

припоминать старые обиды;

ссориться с окружающими;

ввязываться в конфликты;

лениться;

прокрастинировать

избегать спонтанных покупок;

ругать себя за промахи и ошибки.

Зеркальная дата 22.03.2022: ритуал

Для начала запишите на листе бумаги все свои страхи, тревоги, обиды и боли. Возьмите огнеупорное блюдо, на котором вы будете сжигать эти чувства. Подожгите листок и представляйте, как вы опускаете свои обиды, открываете двери в новый мир и обещаете верить себе. Когда он догорит, закопайте пепел в земле.

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