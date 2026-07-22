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«Ждем хороших новостей»: победительница «Битвы экстрасенсов» предсказала освобождение территорий
Экстрасенс сделала предсказание о ситуации на поле боя и назвала конкретное время, когда стоит ожидать хороших новостей.
Победительница «Битвы экстрасенсов» Яна Пасинкова сделала предсказание о войне в Украине. Она отметила, что в мае 2027 года ВСУ могут освободить наши территории.
Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.
Яна Пасинкова отметила, что уже весной 2027 года украинцы услышат хорошие новости.
«Ждем хороших новостей от Вооруженных сил Украины к следующей Пасхе. Ребята принесут нам не только хорошие вести, но и вернут нам наши территории. Ждем этого к пятому месяцу следующего года», — сказала она.
Что касается россиян, то таролог также сделала предсказание: «Они уходят, они будут уходить в течение ближайших девяти месяцев. Они уходят не со всей территории, а с какой-то конкретной территории».
Ранее исследовательница тонких миров ОУ_РА сделала предсказание об окончании войны в Украине и назвала территории, которые сможет вернуть наше государство.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.