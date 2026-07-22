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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
437
Время на прочтение
1 мин

«Ждем хороших новостей»: победительница «Битвы экстрасенсов» предсказала освобождение территорий

Экстрасенс сделала предсказание о ситуации на поле боя и назвала конкретное время, когда стоит ожидать хороших новостей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Победительница «Битвы экстрасенсов» Яна Пасинкова сделала предсказание о войне в Украине. Она отметила, что в мае 2027 года ВСУ могут освободить наши территории.

Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.

Яна Пасинкова отметила, что уже весной 2027 года украинцы услышат хорошие новости.

«Ждем хороших новостей от Вооруженных сил Украины к следующей Пасхе. Ребята принесут нам не только хорошие вести, но и вернут нам наши территории. Ждем этого к пятому месяцу следующего года», — сказала она.

Что касается россиян, то таролог также сделала предсказание: «Они уходят, они будут уходить в течение ближайших девяти месяцев. Они уходят не со всей территории, а с какой-то конкретной территории».

Ранее исследовательница тонких миров ОУ_РА сделала предсказание об окончании войны в Украине и назвала территории, которые сможет вернуть наше государство.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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Дата публикации
Количество просмотров
437
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