"Живой Нострадамус" предупредил мир о "резких переменах" из-за президенства Трампа

"Живой Нострадамус" сделал новое предсказание о президентстве Трампа. Что он сказал?

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

38-летнего Атоса Саломе из Бразилии часто называют "живым Нострадамусом", поскольку он якобы правильно предсказал прошлые катастрофы, включая пандемию коронавируса, смерть королевы Елизаветы и глобальный сбой в работе Microsoft. Теперь Саломе выступил с жутким предупреждением в отношении президента Соединенных Штатов, заявив, что Трамп, скорее всего, создаст "глобальную экономическую нестабильность".

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Экстрасенс считает, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года США вступили в новую фазу политической и экономической трансформации.

По мнению экстрасенса, решения Трампа могут повлечь за собой сейсмические изменения в международном порядке, заставив создавать новые альянсы, которые бросят вызов американскому влиянию.

Экстрасенс считает, что Трамп делает ставку на развитие искусственного интеллекта. В то время как Европейский Союз пытается ввести строгие правила искусственного интеллекта, а Китай продолжает инвестировать значительные средства в технологии, чтобы конкурировать с американским доминированием.

Саломе предупредил, что усиление Силиконовой долины может вызвать глобальную реакцию.

По мнению экстрасенса, другие страны будут искать способы ограничить влияние американских крупных технологий либо через регулирование, либо через поощрение создания местных альтернатив.

Кроме того, он предположил, что неконтролируемое развитие искусственного интеллекта может привести к неожиданным последствиям, которые повлияют как на экономику, так и мировую политику.

Он убежден, что и из-за энергетической политики Трампа возможны последствия для мира. Он также прогнозирует конкуренцию между США и БРИКС.

Он также прогнозирует протесты в США, что "станет испытанием для Трампа".

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