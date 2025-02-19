"Живой Нострадамус" сделал жуткое предсказание на 2025 год: "Худшее впереди"

Известный экстрасенс из Бразилии сделал предсказание о Третьей мировой войне и развитии искусственного интеллекта. Что он сказал?

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Бразильский экстрасенс, предсказавший десятки глобальных событий в 2024 году, предупредил, что человечеству необходимо переоценить свою связь с технологиями. 38-летнего Атоса Саломе из Бразилии часто называют "живым Нострадамусом", поскольку он якобы предсказал прошлые катастрофы, включая пандемию коронавируса, смерть королевы Елизаветы и глобальный сбой в работе Microsoft.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

В декабре Саломе с ужасом предсказал, что Третья мировая война неизбежна. На фоне роста напряженности во всем мире он предупредил, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны, сказав, что "худшее впереди".

Он предупредил о проблемах, связанных с использованием технологий и кибервойны как основных форм ведения боевых действий в двадцать первом веке.

Саломе сказал: "Это не просто война людей, а война машин, и что в этом аспекте будет дальше?"

Также экстрасенс предупреждает, что 2025 год станет годом, когда "человечество вступит в жизненно важный переломный момент благодаря новым техническим достижениям".

Он считает, что 2025 будет годом радикальных инноваций, но также и беспрецедентных вызовов. С развитием искусственного интеллекта, квантовых вычислений и медицинских достижений, по его словам, мир может оказаться на грани революционного прогресса или неизбежной катастрофы.

"Это развитие является революционным изменением, которое сделает классические компьютеры ненужными для определенных операций. Нынешние протоколы шифрования сталкиваются с неизбежной опасностью, которая может повлечь за собой нестабильность цифровой безопасности", — заявил он.

Саломе прогнозирует, что медиа-контент, созданный искусственным интеллектом, поглотит индустрию развлечений и станет доминирующим. Он также выразил обеспокоенность по поводу производства фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, где актеры виртуальны, а сценарий сгенерирован искусственным интеллектом.

Он добавил: "Использование глубоких фейков для политической пропаганды создает риск спровоцировать новую историческую крайность дезинформации".

Саломе считает вероятным проведение первой гибридной Олимпиады с участием людей и машин.

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