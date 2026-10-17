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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Жизнь четырех знаков китайского зодиака резко изменится 17 октября: кого ждет поворот судьбы

Суббота готовит неожиданный поворот для четырёх знаков китайского зодиака. 17 октября даже мелкие случайности могут стать толчком к изменениям в отношениях, привычках и личной жизни.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © AP

В субботу, 17 октября, для четырёх знаков китайского зодиака может начаться новый этап. Согласно астрологическому прогнозу, День Дерева в знаке Крысы будет способствовать нестандартным решениям, откровенным разговорам и изменению взгляда на привычные вещи.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Астрологи советуют в этот день не раздражаться из-за неожиданных препятствий. Именно те ситуации, которые поначалу покажутся неудобными или странными, могут подтолкнуть к важным изменениям.

  • Крыса

Для Крыс изменения могут коснуться дружеских отношений. Человек, который раньше упорно игнорировал их советы, наконец-то может сам прийти к выводам, о которых ему давно говорили.

Это позволит Щурам перестать постоянно беспокоиться о чужих проблемах и вернуться к более простому общению. Вместо бесконечных попыток кого-то убедить они смогут уделять больше внимания самой дружбе.

  • Бык

17 октября Тельцам стоит повнимательнее присмотреться к вещам, которые их окружают, особенно дома. То, что давно лежало без дела, может неожиданно оказаться очень полезным.

Астрологи прогнозируют, что небольшое открытие поможет значительно упростить сложную задачу и изменить одну из привычных моделей поведения. В результате Тельцы смогут работать продуктивнее и тратить меньше усилий на рутинные дела.

  • Дракон

Для Драконов суббота может стать поводом для важного откровенного разговора. В последнее время представители этого знака, возможно, скрывали свои истинные переживания и пытались демонстрировать уверенность, даже когда её не хватало.

17 октября ситуация может измениться. Разговор с близким человеком и полученный от него совет помогут Драконам по-другому взглянуть на проблему, перестать скрывать свои чувства и наконец-то сдвинуться с места.

  • Лошадь

Лошади смогут избавиться от мыслей о прошлых неудачах, которые в последнее время не давали им покоя. Переломным моментом станет обычный разговор: одна фраза собеседника способна изменить их отношение к пережитому.

То, что раньше воспринималось исключительно как ошибка, может оказаться полезным опытом. Это поможет Лошадям оставить негатив позади и сосредоточиться на том, что для них действительно важно.

Напомним, астрологи предупредили, что 17 октября 2026 года — день, когда не только можно, но и нужно исправить ошибки, допущенные ранее.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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