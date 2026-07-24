Жизнь изменится к лучшему: четыре знака китайского гороскопа, которым повезет 24 июля

Китайский гороскоп / © AP

Реклама

24 июля, в пятницу, для представителей четырёх знаков китайского зодиака открываются благоприятные возможности. По прогнозу астрологов, день Земляной Свиньи принесет стабильность, поддержку и приятные перемены тем, кто в последнее время сталкивался с трудностями.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Согласно восточному гороскопу, в этот день энергия Земляной Свиньи в сочетании с месяцем Деревянной Овцы и годом Огненного Коня будет способствовать укреплению позиций, решению рабочих вопросов и восстановлению внутреннего равновесия.

Реклама

Свинья

Представители этого знака наконец-то смогут почувствовать облегчение в профессиональной сфере. Если в последнее время на них ложилось слишком много обязанностей, то 24 июля ситуация начнёт меняться. Часть ответственности возьмут на себя другие, что поможет снизить нагрузку и избавиться от тревог по поводу собственного положения.

Кролик

Для Кроликов этот день станет временем перехода от планов к конкретным действиям. Договоренности, которые ранее оставались лишь словами, могут обрести практическое воплощение. Вероятно успешное завершение переговоров, заключение соглашения или поступление ожидаемых средств.

Коза

В последнее время Козы могли чувствовать себя измотанными из-за повседневных забот и рутины. В пятницу у них появится шанс почувствовать внутреннее облегчение и обрести новое вдохновение. Даже небольшой шаг навстречу собственным желаниям поможет вернуть ощущение гармонии и веру в положительные перемены.

Тигр

Астрологи советуют Тиграм проводить больше времени в кругу друзей или единомышленников. После периода уединения именно общение, поддержка близких и совместные беседы помогут зарядиться энергией, наверстать упущенное и завершить неделю на позитивной ноте.

Реклама

Напомним, астрологи предупреждают, что 24 июля 2026 года — день мощной энергетики, благодаря которой можно добиться значительных — как деловых, так и финансовых — результатов.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

Новости партнеров