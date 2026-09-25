Жизнь изменится после 25 сентября: 4 знака по китайскому гороскопу, которых ждет прорыв

Китайский гороскоп / © AP

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После 25 сентября 2026 года для четырёх знаков китайского зодиака может начаться гораздо более благоприятный период. Астрологи считают, что Тигр, Свинья, Змея и Обезьяна получат шанс оставить часть трудностей позади и сделать шаг к позитивным изменениям.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Пятница, 25 сентября, по китайскому календарю приходится на день Водяного Тигра в месяц Огненного Петуха и год Огненной Лошади. Это так называемый День Начала, энергия которого связана с первыми шагами, новыми решениями и готовностью менять то, что давно не устраивает.

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Тигр

Тиграм в этот день советуют не ждать подходящего момента или одобрения со стороны других. Как только они сами возьмутся за решение проблемы, ситуация может начать меняться быстрее, чем ожидалось. Не обязательно завершать всё сразу — главное, наконец, сдвинуть дело с мёртвой точки.

Интуиция может подсказать Тиграм правильное направление, а важный разговор — подтвердить их догадки. Самостоятельное решение также поможет вернуть уверенность и смелость действовать дальше.

Свинья

Для Свиней изменения в первую очередь коснутся личных отношений. Напряженность в общении с близким человеком может ослабнуть, если представители этого знака первыми сделают шаг к примирению.

Вместо того чтобы ждать, пока другая сторона сама поймёт суть проблемы, Свиньям стоит прямо говорить о своих потребностях и ожиданиях. Отказ от старых обид может дать отношениям шанс фактически начаться заново.

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Змея

Змеи, возможно, долгое время пытались исправить ситуацию привычными способами, но без желаемого результата. Теперь ключом к переменам станет совершенно иная реакция на события и поведение других людей.

В пятницу представители этого знака могут решить не отвечать на провокационные высказывания сарказмом или резкими репликами. Меньше усилий и отказ от привычной борьбы неожиданно могут оказаться более эффективными, чем прежняя тактика.

Обезьяна

Обезьян ждет неожиданный поворот: планы могут внезапно измениться, и поначалу это вряд ли вызовет восторг. Однако именно отклонение от запланированного способно открыть возможность, которой раньше не было.

Гибкость в этот день станет главным преимуществом Обезьян. Если они не будут пытаться любой ценой вернуть всё к первоначальному плану, то смогут обнаружить новый путь, который сделает последующий период проще и приятнее.

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Напомним, ранее астрологи сообщали, что 25 сентября — день искушений, поддавшись которым, мы можем допустить множество досадных ошибок.

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