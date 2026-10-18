Жизнь представителей четырёх знаков китайского зодиака резко изменится 18 октября: кому повезёт

Китайский гороскоп / © AP

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18 октября может стать началом нового этапа для четырёх знаков китайского зодиака. День равновесия Деревянного Быка подтолкнёт их пересмотреть привычные подходы и понять, как превратить свои слабые стороны в преимущества.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Изменения, которые произойдут в этот день, не обязательно потребуют полной перестройки жизни. Напротив, важным станет баланс между готовностью действовать по-новому и умением сохранить стабильность там, где она необходима.

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Крыса

Для Крысы 18 октября может стать днём решающего поворота. Представители этого знака привыкли действовать стратегически и не ждать, пока благоприятная возможность сама окажется в их руках.

На этот раз изменения могут быть связаны с человеком, готовым взять на себя дело, которым Крыса больше не хочет заниматься. Кто-то может отнестись к этому с подозрением и увидеть в этом попытку получить больше влияния, однако для самого Крыса эта ситуация откроет возможность сосредоточиться на других вещах.

Именно поэтому он может окончательно решить отказаться от направления, которое ему больше не подходит, и отправиться по новому пути.

Змея

Змея не собирается оставаться на одном месте. 18 октября она, возможно, наконец получит информацию, которой не хватало для принятия важного решения.

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Необходимые детали сложатся в целостную картину, поэтому действовать можно будет, опираясь на факты. В то же время окружающие могут удивиться самостоятельности Змеи, ведь некоторые ожидали, что она будет искать одобрения своих планов.

Однако представители этого знака с самого начала верили в эту идею. Теперь им остаётся сделать шаг, к которому они давно готовились.

Петух

18 октября Петуху придётся по-другому взглянуть на своё стремление к постоянному совершенствованию. Что-то из прошлого напомнит, что безупречность далеко не всегда является лучшим результатом.

Представители этого знака могут заметить, что раньше некоторые вещи работали вполне хорошо, даже если казались им недостаточно идеальными. Это заставит их задуматься, действительно ли каждое изменение было необходимым.

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Петух может понять, что его придирчивость не всегда помогает. Иногда то, что уже работает достаточно хорошо, не требует постоянных исправлений.

Кролик

Кролик, как правило, легко относится к выбору и не настаивает на своём, если тот или иной вопрос для него не является принципиальным. Из-за этого близкие могут ошибочно воспринимать такое поведение как нежелание говорить о своих потребностях.

Однако 18 октября ситуация изменится. Кролик ясно поймёт, чего именно хочет, и решится прямо об этом сказать.

Для человека, находящегося рядом, такая откровенность может показаться несколько необычной, но в то же время доставит ему радость. А для самого Кролика это станет важным шагом на пути к тому, чтобы более уверенно заявлять о своих желаниях.

Напомним, астрологи предупредили, что эти выходные, 17 и 18 октября, возможно, не самые простые, но очень интересные — они позволят отдохнуть и набраться сил для активной работы, которая ждет нас в начале следующей недели.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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