Гороскоп на 19 ноября / © ТСН.ua

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19 ноября астрологическое сочетание Солнца в Скорпионе и Марса в Льве может стать началом важных перемен для трёх знаков Зодиака. Квадратура этих планет поможет осознать, что мешает двигаться вперёд, избавиться от лишнего напряжения и наконец почувствовать облегчение.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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По прогнозам астрологов, этот период может оказаться непростым, ведь придется столкнуться с проблемами, которые долгое время оставались нерешенными. В то же время именно готовность отказаться от того, что больше не приносит пользы, откроет путь к позитивным изменениям.

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Телец

Для Тельцов 19 ноября может стать днём долгожданного облегчения. В последнее время представителям этого знака требовалась передышка, и теперь у них появится возможность наконец оставить позади то, что их изматывало.

Влияние квадратуры Солнца с Марсом поможет понять, что некоторые вещи уже давно утратили свою ценность. Тельцы осознают, что нет смысла тратить силы на сохранение того, что больше не имеет значения. Отказ от лишнего принесет ощущение свободы и значительно упростит повседневную жизнь.

Рак

Ракам пора всерьёз задуматься о собственном отдыхе. Длительная нагрузка и эмоциональное истощение, возможно, накапливались в последнее время, поэтому потребность в восстановлении становится всё более ощутимой.

19 ноября представители этого знака могут осознать, что изменить ситуацию способны, прежде всего, они сами. Астрологический транзит подтолкнет Раков к решительным действиям, которые помогут выйти из состояния постоянной усталости. Главное — перестать ждать, что обстоятельства изменятся сами по себе, и взять на себя ответственность за собственное самочувствие.

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Рыбы

Рыбы обычно стараются не усложнять себе жизнь и спокойно приспосабливаются к обстоятельствам. Однако в последнее время определённая ситуация, возможно, отнимала у них слишком много энергии и времени.

19 ноября у представителей этого знака появится мотивация наконец-то решить проблему, которую они долго откладывали. Квадратура Солнца с Марсом придаст им решимости завершить незаконченные дела и вернуть контроль над ситуацией. Вера в собственные силы поможет Рыбам избавиться от лишнего груза и вернуться к привычному спокойному ритму жизни.

Напомним, астрологи предупредили, что 19 ноября 2026 года — день, благоприятный для важных и серьёзных дел, которые окажутся успешными независимо от сферы, к которой они относятся.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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