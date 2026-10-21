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ТСН в социальных сетях

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Категория
Астрология
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Жизнь представителей трёх знаков зодиака может кардинально измениться 22 октября: кому повезёт

Астрологи назвали три знака зодиака, для которых 22 октября может стать началом нового жизненного этапа. Прямое движение Лилит, по прогнозам, поможет им поверить в собственные силы и решиться на важные решения.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Гороскоп на 22 октября: три знака зодиака, которых ждут перемены

Гороскоп на 22 октября: три знака зодиака, которых ждут перемены / © Credits

Три знака зодиака 22 октября могут ощутить начало нового важного этапа. Согласно астрологическим прогнозам, прямое движение Лилит принесёт больше уверенности, ясности в решениях и желания вернуть контроль над собственной жизнью.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Этот период может оказаться особенно значимым для Овнов, Скорпионов и Водолеев. Им рекомендуют не оставаться в стороне от событий, доверять себе и использовать возможности, которые будут появляться в течение дня.

Овен

Овны 22 октября могут почувствовать значительный прилив уверенности в своих силах. Представители этого знака будут готовы выходить за привычные рамки и браться даже за то, что раньше казалось слишком рискованным или неизвестным.

Астрологи считают, что позитивный настрой поможет Овнам двигаться вперёд и достигать желаемого. При этом изменения, произошедшие в этот день, могут оказаться не кратковременными, а стать началом более длительного благоприятного периода.

Скорпион

Для Скорпионов четверг может начаться удачно, а в дальнейшем ситуация будет только улучшаться. Представители этого знака будут настроены на результат и готовы прилагать усилия, чтобы воплотить задуманное в жизнь.

Именно настойчивость и умение придерживаться своих решений могут открыть для Скорпионов новый этап. Астрологи советуют не сбавлять темп и продолжать двигаться к поставленным целям.

Водолей

Водолеям в этот день будет сложно оставаться пассивными наблюдателями. Они могут почувствовать прилив энергии, более сильный, чем в последние месяцы, а вместе с ним — желание действовать и испытать свои силы.

22 октября представителям этого знака рекомендуется особенно внимательно прислушиваться к интуиции и не бояться отстаивать свои интересы. Уверенность в себе может помочь Водолеям сделать важный шаг и начать новый этап в жизни.

Напомним, астрологи предупредили, что 22 октября 2026 года — день, когда всё, что мы сделали, — и, в особенности, чего не сделали, — со временем возвращается к нам и требует завершения.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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