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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Жизнь заиграет новыми красками: три знака Зодиака почувствуют положительные перемены уже 17 октября

Суббота, 17 октября, может стать переломным днём для трёх знаков Зодиака. Астрологи предсказывают им внутренние перемены, которые помогут оставить грусть позади и вновь почувствовать радость.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Гороскоп на 17 октября

Гороскоп на 17 октября / © Credits

С 17 октября 2026 года для трёх знаков Зодиака может начаться гораздо более счастливый период. Астрологи считают, что Раки, Скорпионы и Рыбы перестанут полагаться в вопросах своего эмоционального благополучия на других и поймут, что сами способны изменить своё состояние.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Энергия субботы будет способствовать внутренним изменениям и поможет представителям этих знаков избавиться от грусти, которая в последнее время мешала им двигаться вперёд.

Рак

Ракам стоит перестать искать причины своего эмоционального состояния в поступках других людей. Представители этого знака могут осознать, что имеют гораздо большее влияние на собственную жизнь, чем им казалось.

17 октября Раки почувствуют прилив внутренней силы. Это поможет им по-новому взглянуть на события, которые огорчали их в прошлом, и отделить чужие решения от собственного счастья. Именно это осознание может стать началом позитивных перемен.

Скорпион

Для Скорпионов суббота может стать днём, когда они вновь обретут контроль над своими эмоциями. В последнее время они, возможно, связывали свою грусть с определённым человеком и его поведением, фактически позволяя ему влиять на своё внутреннее состояние.

17 октября ситуация начнёт меняться. Скорпионы могут понять, что не хотят больше отдавать кому-то столь большую власть над собой. Это позволит им сосредоточиться на собственных желаниях и постепенно вернуть ощущение удовольствия от жизни.

Рыбы

Рыбы могут осознать, что за многими их недавними решениями скрывалась невысказанная грусть. Она могла заставлять представителей этого знака сдерживать свои чувства и не проявлять любовь и привязанность так открыто, как им хотелось бы.

В субботу Рыбы получат возможность честно взглянуть на свои переживания. Вместо того чтобы и дальше зацикливаться на них, они смогут принять то, что произошло, и постепенно оставить негативные эмоции в прошлом. Астрологи считают, что именно это откроет путь к более счастливому периоду.

Напомним, астрологи предупредили, что 17 октября 2026 года — день, когда не только можно, но и нужно исправить ранее допущенные ошибки.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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