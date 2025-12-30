Жуткие прогнозы на 2026 год: о чем предупредила ясновидящая

Известная медиум и духовная наставница Джилл М. Джексон

Известная медиум и духовная наставница Джилл М. Джексон озвучила тревожный прогноз на 2026 год, предупредив человечество о неизбежных экономических потрясениях и новых волнах мировых конфликтов.

Об этом пишет Mirror.

Оценивая 2026 год, ясновидящая говорила об экономических «взлетах и падениях», упоминала «изменения Земли» и «мировые конфликты». В то же время она выразила сдержанный оптимизм для тех, кого беспокоит напряженность в отношениях между США и Венесуэлой. Отвечая на вопрос, есть ли что-то, к чему человечеству стоит «готовиться», Джилл подчеркнула: «Я твердо верю в энергию подготовки, а не в энергию, основанную на страхе».

Она также отметила, что впереди «много изменений», и подчеркнула важность пребывания в «состоянии готовности».

Экономическая нестабильность

«Итак, что касается 2026 года, я вижу много полярности. Я вижу дальнейшую экономическую нестабильность, много взлетов и падений. Это будет похоже на американские горки. К сожалению, я также вижу, что в 2026 году значительно больше людей потеряют работу», — прогнозирует Джилл.

В то же время она обратила внимание и на «обратную сторону» этих событий: пострадавшие, по ее словам, впоследствии смогут «заглянуть внутрь себя» и понять, что на самом деле двигались не «путем своей души».

Кроме того, ясновидящая отметила, что чувствует «усиление в отдельных регионах», в частности в Карибском бассейне, Японии, Индонезии, а также в Индийском и Тихом океанах. Она добавила, что «видит усиление водных событий», в частности наводнений.

Больше конфликтов

Разговор затронул тему войны, которую, по словам Джилл, провоцируют «те, у кого есть власть», руководствуясь стремлением денег и контроля. Она предположила, что в течение 2026 — 2027 годов люди «по-настоящему проснутся» и осознают это.

«Но я чувствую, что это будет продолжаться и в 2026 году. Мне кажется, что мы увидим серьезные конфликты и даже мировой конфликт в определенных регионах», — сказала ясновидящая.

У Джилл спросили, видела ли она что-то по Венесуэле. Медиум охарактеризовала ситуацию как «интересную динамику», отметив, что чувствует ее дальнейшее обострение. В то же время она сказала об ощущении, что «примерно к середине 2026 года это сойдет на нет».

Напомним, болгарская провидица Ванга на 2026 год предсказывала глобальный вооруженный конфликт, вызванный нынешней напряженностью из-за войны в Украине, что может привести к падению Запада и подъему президента России Владимира Путина как мировой фигуры. Кроме политических потрясений, последователи Ванги вспоминают пророчества о масштабных стихийных бедствиях, в частности разрушительных землетрясениях и наводнениях, которые могут опустошить разные уголки мира в течение этого периода.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.