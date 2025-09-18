Жуткие прогнозы Ванги: что ждет человечество 2026 года

Экстрасенс / © pravoslavie.ru

Слепая прорицательница Баба Ванга, чьи предсказания смерти принцессы Дианы, терактов 11 сентября и пандемии COVID-19 получили мировую известность, оставила тревожные прогнозы на 2026 год. По ее словам, человечество ждут масштабные испытания — от природных катаклизмов до встречи с внеземной жизнью.

Об этом пишет Daily Star.

Глобальный конфликт и природные бедствия

Согласно пророчеству Ванги, в 2026 году могут произойти масштабные землетрясения, извержения вулканов и экстремальные климатические изменения. Прорицательница предполагала, что до 8% суши Земли может пострадать, что будет угрожать экосистемам и инфраструктуре.

Кроме того, Ванга утверждала, что именно нынешний год станет точкой отсчета глобального военного конфликта. Она говорила о возможном захвате Тайваня Китаем, прямом противостоянии России и США и эскалации напряженности между ведущими государствами мира.

Искусственный интеллект и инопланетяне

Особое внимание провидица уделила технологиям. По ее словам, в 2026 году человечество может столкнуться с серьезным сдвигом: искусственный интеллект станет доминировать над людьми, забирая рабочие места и влияя на личные отношения.

Однако самым необычным пророчеством стало сообщение о приближении к Земле космического корабля. Ванга утверждала, что в ноябре 2026 года человечество впервые установит контакт с внеземной цивилизацией. Это предсказание восходит к предупреждениям ученых. Гарвардский астроном Ави Леб уже зафиксировал загадочный объект в космосе, у которого нет характерного для комет хвоста и может оказаться искусственным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница шоу «Битва экстрасенсов», тарологиня Яна Пасинкова поделилась новым прогнозом по поводу будущего Украины в 2026 году.

По ее словам, во второй половине 2026-го акцент международной поддержки сместится с военной помощью на восстановление страны. Она предполагает, что тогда Украина будет больше нуждаться в ресурсах для восстановления, трудоустройства и развития, чем для обороны.

«До конца 2026 года Соединенные Штаты будут оказывать нам не столько оружие, сколько помощь в восстановлении, поддержке экономики, трудоустройстве. Украину будут продвигать в международные союзы, помогать оформлять важные документы и разрешения. Это очень позитивная перспектива», — отметила Пасынкова.