Жуткое предсказание "живого Нострадамуса": как начнется Третья мировая война

«Живой Нострадамус» предсказывает начало Третьей мировой войны

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Бразильский мистик Атос Саломе , известный как «Живой Нострадамус», поделился некоторыми шокирующими откровениями о Третьей мировой войне. Экстрасенс предупредил, что британцам придется идти на фронт, а конфликт «начнется саботажем и гибридной войной», спровоцированными событиями, которые уже произошли в этом году.

Об этом пишет Mirror.

Саломе утверждает, что ранее предсказал вспышку Covid-19, смерть королевы Елизаветы II и российское вторжение в Украину. Теперь он заявляет, что в последние месяцы обнаружилась «тревожная геополитическая картина», которая приведет к «опасному глобальному кризису», и призывает людей «обратить внимание на знаки».

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Как «доказательство» приближения глобального конфликта мистик напомнил произошедшее в январе повреждение подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией, что стало поводом для расследования саботажа шведскими властями. Эта катастрофа произошла через месяц после того, как финская полиция арестовала танкер, перевозивший российскую нефть, и заявила, что подозревает, что судно повредило финско-эстонскую линию электропередачи Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля, протянув якорь морским дном.

«В Балтийском море разразилась невидимая война. В 2023 году произошел очередной сбой в кабельной сети, что нарушило работу систем связи по всей Финляндии. Подобные атаки продолжают происходить, что заставило НАТО усилить меры безопасности в этом районе, в то время как ЕС разрабатывает чрезвычайные процедуры защиты критически важной инфраструктуры. Когда эти структуры рушатся, они вызывают цифровые отключения, которые угрожают военным возможностям, а также вызывают серьезную экономическую нестабильность», — заявил Саломе.

Саломе также предполагает, что в будущем напряженность между Китаем и США усилится в Южно-Китайском море.

«История уже показала нам, что большие конфликты могут начинаться с якобы изолированных событий. Первая мировая война была спровоцирована убийством эрцгерцога. Вторая — вторжением в Польшу. Сегодня мы живем в эпоху гибридной войны, когда разрушение интернет-кабеля может иметь такие же разрушительные последствия, как и военное нападение», — предположил «живой Нострадамус».

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, одно из пророчеств «живого Нострадамуса» уже сбылось. Экстрасенс предсказал разрушительные пожары в Калифорнии, ошибившись в датах всего на неделю.