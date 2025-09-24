Зима в Украине будет тяжелой: карпатская провидица сделала предсказание до весны

Магдалена Мочиовски / © ТСН

Реклама

Известная карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски озвучила свое видение предстоящей зимой 2025-2026 годов в Украине.

В комментарии для YouTube-канала «Мой мир» она подчеркнула, что холодный сезон будет непростым, однако катастрофических сценариев ждать не стоит.

«С каждой последующей зимой становится сложнее, но паниковать не нужно. Да, будет тяжело, но до апокалиптических событий, как в кино, дело не дойдет. Не следует чрезмерно переживать», — сказала она.

Реклама

Внимание! Следует помнить, что астрология, тарология, нумерология, гадания и мольфарство не являются научными дисциплинами. Подобные предсказания не всегда сбываются, а часто носят скорее развлекательный характер. Поэтому их следует воспринимать только как одну из вероятных версий развития событий, а окончательный выбор всегда зависит от самого человека и его способности изменять свою жизнь.

Напомним, астролог Влад Росс также сделал предсказание на зиму. Он считает, что если война в Украине не закончится до февраля 2026 года, то будет продолжаться до 2029-го.

Ранее астролог Владимир Бадиян предположил, что война в Украине может окончиться ориентировочно в конце 2026 года.