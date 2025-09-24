ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
420
Время на прочтение
1 мин

Зима в Украине будет тяжелой: карпатская провидица сделала предсказание до весны

Мольфарка Магдалена Мочиовски рассказала, чего ждать от зимы 2025-2026.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зима в Украине будет тяжелой: карпатская провидица сделала предсказание до весны

Магдалена Мочиовски / © ТСН

Известная карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски озвучила свое видение предстоящей зимой 2025-2026 годов в Украине.

В комментарии для YouTube-канала «Мой мир» она подчеркнула, что холодный сезон будет непростым, однако катастрофических сценариев ждать не стоит.

«С каждой последующей зимой становится сложнее, но паниковать не нужно. Да, будет тяжело, но до апокалиптических событий, как в кино, дело не дойдет. Не следует чрезмерно переживать», — сказала она.

Внимание! Следует помнить, что астрология, тарология, нумерология, гадания и мольфарство не являются научными дисциплинами. Подобные предсказания не всегда сбываются, а часто носят скорее развлекательный характер. Поэтому их следует воспринимать только как одну из вероятных версий развития событий, а окончательный выбор всегда зависит от самого человека и его способности изменять свою жизнь.

Напомним, астролог Влад Росс также сделал предсказание на зиму. Он считает, что если война в Украине не закончится до февраля 2026 года, то будет продолжаться до 2029-го.

Ранее астролог Владимир Бадиян предположил, что война в Украине может окончиться ориентировочно в конце 2026 года.

Дата публикации
Количество просмотров
420
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie