Зимнее солнцестояние 21.12.2021: что нужно делать, чего избегать и как правильно загадать желание

Зимнее солнцестояние 21.12.2021: что нужно делать, чего избегать и как правильно загадать желание

День зимнего солнцестояния отмечается практически во всех мировых культурах.

Зимнее солнцестояние — момент, когда Солнце проходит для Северного полушария через самую южную точку эклиптики (в XXI веке происходит 20 — в конце века, 21 или 22 декабря), или в Южном полушарии через самую северную.

Зимнее солнцестояние: что это

В разных культурах истолкование этого события воспринималось по-разному, но у большинства народов оно расценивалось как возрождение, в это время устраивались праздники, встречи, ритуалы и другие торжества Солнцестояния, возможно, были особыми моментами годового цикла, даже во времена неолита. Зимнее солнцестояние было чрезвычайно важно в жизни первобытной общины, поскольку люди не были уверены в том, что они хорошо подготовились к зиме в течение предыдущих девяти месяцев, и что они смогут пережить эту зиму. Поскольку зимнее солнцестояние является поворотным событием в присутствии Солнца на небе, оно дало повод для повсеместного возникновения концепции рождения или возрождения богов. Сейчас день зимнего солнцестояния отмечается практически во всех мировых культурах. В христианских Церквях, перешедших на григорианский календарь, в эти дни празднуется Рождество Христово. Православие использует юлианский календарь, по которому дата Рождества совпадала с зимним солнцестоянием 2 тысячи лет назад, но теперь сместилась позже на полмесяца. У славян в день зимнего солнцестояния отмечался народный праздник Коляда, у германских народов — Йоль. Последние два праздника сейчас активно празднуют современные неоязичники.

Зимнее солнцестояние 21.12.2021: эзотерика

Эзотерики и астрологи считают, что день зимнего Солнцестояния — самый важный и энергетически сильный день в году. Из-за этого сам день солнцестояния важно провести на энергетическом подъеме, радостно и осознанно.

Все, что мы хотим вложить в Новый год своей жизни, надо вложить в этот день. Сейчас подходящее время для преобразования энергии, перерождения, нахождения своего духовного пути, привлечения удачи на будущий год, закладки нового цикла.

Дата зимнего солнцестояния в 2021 году выпадает на 21 декабря в 17-59 по киевскому времени. После этого момента день начнет увеличиваться и дело пойдет к весне.

Зимнее солнцестояние 21.12.2021: что нужно делать

заниматься благотворительность;

загадывать желания;

наряжать елку;

гадать, например, на любовь;

привествовать солнце после самой длинной ночи в году.

Зимнее солнцестояние 21.12.2021: что категорически запрещено

злоупотреблять спиртным;

ходить в грязной одежде;

встречать этот день в неубранном доме;

обижаться, ругаться и провоцировать конфликты;

давать в долг и брать взаймы;

проявлять скупость и жадничать.

Зимнее солнцестояние 21.12.2021: ритуал для исполнения желаний

День зимнего солнцестояния - идеальное время для проведения обрядов и ритуалы, чтобы привлечь в жизнь положительные перемены.

Для того чтобы сделать ритуал для исполнения желаний, нужно два листа бумаги и ручка. В день зимнего солнцестояния на одном листе следует написать все негативное, что происходит в жизни, то, с чем хочется распрощаться, а на другом - мечты и пожелания.

После того как листок с негативом будет заполнен, его нужно разорвать на мелкие кусочки и сжечь на улице. Эти кусочки нужно выпускать по ветру, а позитивный листок закрепить в доме над зеркалом или носить в рабочем блокноте в 2022 году.

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