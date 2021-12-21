Зимнее солнцестояние: как языческий праздник стал Рождеством

Раньше в честь самой длинной ночи в году проводился большой праздник.

21 декабря современные неоязычники празднуют день зимнего солнцестояния под названием Йоль. В давние временя этот праздник был по сути предком современного христианского Рождества.

Зимнее солнцестояние: что такое Йоль

Йоль — праздник середины зимы у исторических германских народов. Сейчас у неоязычников и последователей викканства - самой популярной сейчас ветви неоязычества — Йоль - это день зимнего солнцестояния, один из шабашей колеса года. Исследователи время Йоля связывают с Дикой охотой, скандинавском богом Одином и древнеанглийским праздником Модранит. Название последнего буквально переводится как "ночь матерей".

Модранихт — это древнеанглийский языческий праздник. Исследователи связывают его с распространённой на северо-западе Европы позднеантичной традицией почитания "матрон", предположительно богинь-покровительниц или богини плодородия.

Йоль по традиции близок к славянскому празднику Коляды. В украинской обрядности этот рождественский фольклорный жанр связывается с культом Коляды – языческого божества зимнего солнцестояния, близкого к римскому Янусу.

Заметим, что христианская интерпретация искоренила Йоль, в настоящее время атрибутика и терминология праздника почти полностью замещены Рождеством. Хотя большинство его нынешних атрибутов пришли к нам с темных веков.

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Зимнее солнцестояние: йольськие традиции

Считает, что в честь самой длинной ночи в году проводился большой праздник, так как средневековые германцы ожидали возрождения Короля Дуба, Солнечного Короля, Дарующего Жизнь, который согревал замерзшую землю и пробуждал жизнь в семенах, хранившихся в её лоне всю долгую зиму. Сейчас этот образ очень важный для неоязычества.

Такие растения как падуб, омела и плющ были украшением не только снаружи, но и внутри домов, чтобы пригласить природных духов принять участие в празднике. Они - вечнозеленые и говорят о возрождении природы после зимы. Поздне эта символика будет перенята и христианством.

Также для язычников это был период рождения "нового Солнца" в день зимнего солнцестояния после самой длинной ночи в году, из-за этого Йоль так просто потом стал Рождеством, ведь идея - очень похожая.

Ранее по традиции, проводились пение языческих гимнов (потом их заменили христианскими - ред.), благословение деревьев, украшение йольского дерева (это наша новогодняя елка теперь - ред.), обмен подарками, поцелуи под омелой (а этот обычай вообще не изменился). Традиция подавать рождественскую ветчину восходит к языческому обычаю клятвы на голове дикого кабана. Считалось, что такая клятва доходит до самого Фрейра, бога плодородия, священным животным которого был дикий кабан.



У ряда европейских народов в ритуалах использовалось большое полено или пень, который зажигался в очаге в день зимнего солнцестояния и понемногу сгорал в течение двенадцати дней праздника. Считалось, что бережное хранение кусочка такого полена в течение всего следующего года защищало дом от огня и молнии и приносило дому удачу. Сейчас йольськое полено - это сладкая выпечка штолен, которую готовят в форме полена.

Рождественский венок — типичное украшение в домах в предрождественское время в форме венка из еловых веток с четырьмя свечами, закрепляемое вертикально или устанавливаемое на стол. В первое из четырёх воскресений адвента зажигается первая свеча, на следующей неделе — вторая и т. д. Но если внимательно рассмотреть этот христианский на первый взгляд атрибут праздника, то символизм круглой формы, зелени ели, цветом свечей и декоративных лент, то мы понимаем, что перед нами - снова языческий символ, ведь круг символизирует не только вечную жизнь, круговорот рождения, смерти и возрождения, но и колеса года, где цикл сменяется за циклом. Зелень - это цвет жизни, а свечи — свет, который будет увеличиваться после самой длинной ночи в году во время зимнего солнцестояния.

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