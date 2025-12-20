- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 2 мин
Зимнее солнцестояние 21 декабря 2025: что категорически запрещено делать
В день зимнего солнцестояния 21 декабря 2025 считают особо опасными ссоры, импульсивные решения и чрезмерную активность, ведь этот момент символизирует паузу между завершением и началом нового жизненного цикла.
21 декабря 2025 года наступает зимнее солнцестояние — самая длинная ночь и кратчайший день года. В символической и астрологической традиции этот день считают пределом между завершением старого цикла и рождением нового. Именно поэтому в период солнцестояния существует ряд действий, которые считаются нежелательными или даже вредными – как для психологического состояния, так и для дальнейшего хода событий.
Что категорически запрещено делать в день зимнего солнцестояния
1. Начинать конфликты и выяснять отношения
Солнцестояние — это время подведения итогов, а не эмоциональных взрывов. Ссоры, ультиматумы и резкие слова, сказанные в этот день, могут иметь затяжные последствия и надолго испортить отношения.
2. Принимать импульсивные решения
Не рекомендуют в день солнцестояния увольняться с работы, разрывать отношения или делать радикальные шаги. Считается, что эмоциональный фон этого периода нестабильный, а решения могут быть непродуманными.
3. Начинать большие проекты
Запуск бизнеса, важные сделки или новые долгосрочные дела лучше отложить. Солнцестояние символизирует завершение, а не активный старт – для начинаний более благоприятным считают период после него.
4. Перегружать себя работой
Физическое и эмоциональное истощение в этот день особенно нежелательно. Астрологи советуют избегать сверхурочной работы и хронической спешки, ведь организм нуждается в восстановлении.
5. Игнорировать собственное состояние
Подавление эмоций, пренебрежение отдыхом и сигналами тела в день солнцестояния может усилить усталость и апатию. Этот период следует проживать осознанно, а не «на автомате».
6. Оставлять дом в беспорядке
В символическом смысле хаос в пространстве в день солнцестояния связывают с застоем. Не рекомендуют накапливать хлам, оставлять грязную посуду или откладывать уборку «на потом».
7. Злоупотреблять алкоголем и излишествами
Избыток пищи, алкоголя или стимуляторов в этот день считается неблагоприятным. Организм в период кратчайшего светового дня особенно чувствителен к перегрузкам.
Почему эти запреты считают важными
Зимнее солнцестояние символизирует паузу перед обновлением. В этот день рекомендуют не разрушать, а завершать; не давить, а отпускать; не требовать от себя максимума, а дать простор для восстановления.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.