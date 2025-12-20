Зимнее солнцестояние 21 декабря 2025: что категорически запрещено делать

Зимнее солнцестояние / © ТСН

21 декабря 2025 года наступает зимнее солнцестояние — самая длинная ночь и кратчайший день года. В символической и астрологической традиции этот день считают пределом между завершением старого цикла и рождением нового. Именно поэтому в период солнцестояния существует ряд действий, которые считаются нежелательными или даже вредными – как для психологического состояния, так и для дальнейшего хода событий.

Что категорически запрещено делать в день зимнего солнцестояния

1. Начинать конфликты и выяснять отношения

Солнцестояние — это время подведения итогов, а не эмоциональных взрывов. Ссоры, ультиматумы и резкие слова, сказанные в этот день, могут иметь затяжные последствия и надолго испортить отношения.

2. Принимать импульсивные решения

Не рекомендуют в день солнцестояния увольняться с работы, разрывать отношения или делать радикальные шаги. Считается, что эмоциональный фон этого периода нестабильный, а решения могут быть непродуманными.

3. Начинать большие проекты

Запуск бизнеса, важные сделки или новые долгосрочные дела лучше отложить. Солнцестояние символизирует завершение, а не активный старт – для начинаний более благоприятным считают период после него.

4. Перегружать себя работой

Физическое и эмоциональное истощение в этот день особенно нежелательно. Астрологи советуют избегать сверхурочной работы и хронической спешки, ведь организм нуждается в восстановлении.

5. Игнорировать собственное состояние

Подавление эмоций, пренебрежение отдыхом и сигналами тела в день солнцестояния может усилить усталость и апатию. Этот период следует проживать осознанно, а не «на автомате».

6. Оставлять дом в беспорядке

В символическом смысле хаос в пространстве в день солнцестояния связывают с застоем. Не рекомендуют накапливать хлам, оставлять грязную посуду или откладывать уборку «на потом».

7. Злоупотреблять алкоголем и излишествами

Избыток пищи, алкоголя или стимуляторов в этот день считается неблагоприятным. Организм в период кратчайшего светового дня особенно чувствителен к перегрузкам.

Почему эти запреты считают важными

Зимнее солнцестояние символизирует паузу перед обновлением. В этот день рекомендуют не разрушать, а завершать; не давить, а отпускать; не требовать от себя максимума, а дать простор для восстановления.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.