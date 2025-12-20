Зимнее солнцестояние 21 декабря 2025: что стоит сделать

Зимнее солнцестояние / © ТСН

Зимнее солнцестояние — это не только астрономическое явление, но и символическая граница между тьмой и светом. После 21 декабря световой день постепенно начинает увеличиваться. Во многих культурах этот день ассоциируется с возрождением, обновлением и надеждой.

В астрологии период солнцестояния считается временем, когда следует сосредоточиться не на внешней активности, а на внутреннем состоянии, мыслях и намерениях.

Что следует сделать в день зимнего солнцестояния

1. Подвести итоги года

Полезно честно ответить на вопрос: что удалось, а что нет, какие решения были правильными, а какие нуждаются в переосмыслении. Это поможет закрыть старые процессы без эмоционального "хвоста".

2. Отпустить лишнее

Солнцестояние – благоприятный момент, чтобы проститься с тем, что больше не работает: устаревшими планами, токсичными связями, навязанными ожиданиями. Даже символическая уборка дома имеет сильный психологический эффект.

3. Побыть в тишине

Астрологи советуют в этот день не перегружать себя делами. Уединение, тихая прогулка, спокойная музыка или теплый ужин без суеты помогут почувствовать внутренний баланс.

4. Сформулировать намерения на будущее

Речь идет не о детальном списке целей, а об общем направлении: чего вы хотите больше – покоя, стабильности, развития, близости, новых возможностей. Намерение, сформированное в день солнцестояния, считают особенно сильным.

5. Позаботиться о теле

Тепло, полноценный сон, простые телесные ритуалы – чай, ванна, массаж – помогают «заземлиться» и мягко перейти в новый цикл.

Чего не стоит делать

В день зимнего солнцестояния не рекомендуют начинать конфликты, принимать резкие решения или перегружать себя работой. Это время завершения, а не активного старта.

Почему этот день важен

Зимнее солнцестояние напоминает: даже в самый темный период свет возвращается. Поэтому этот день считают символом надежды, внутренней силы и нового начала.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.