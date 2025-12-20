- Дата публикации
Зимнее солнцестояние 21 декабря 2025: что стоит сделать
21 декабря 2025 года наступает зимнее солнцестояние – день с кратчайшей продолжительностью света и самой длинной ночью в году. В астрологической и символической традиции этот момент считается точкой завершения старого цикла и началом нового этапа. Именно поэтому солнцестояние называют временем внутренней перезагрузки, тишины и закладки намерений на будущее.
Зимнее солнцестояние — это не только астрономическое явление, но и символическая граница между тьмой и светом. После 21 декабря световой день постепенно начинает увеличиваться. Во многих культурах этот день ассоциируется с возрождением, обновлением и надеждой.
В астрологии период солнцестояния считается временем, когда следует сосредоточиться не на внешней активности, а на внутреннем состоянии, мыслях и намерениях.
Что следует сделать в день зимнего солнцестояния
1. Подвести итоги года
Полезно честно ответить на вопрос: что удалось, а что нет, какие решения были правильными, а какие нуждаются в переосмыслении. Это поможет закрыть старые процессы без эмоционального "хвоста".
2. Отпустить лишнее
Солнцестояние – благоприятный момент, чтобы проститься с тем, что больше не работает: устаревшими планами, токсичными связями, навязанными ожиданиями. Даже символическая уборка дома имеет сильный психологический эффект.
3. Побыть в тишине
Астрологи советуют в этот день не перегружать себя делами. Уединение, тихая прогулка, спокойная музыка или теплый ужин без суеты помогут почувствовать внутренний баланс.
4. Сформулировать намерения на будущее
Речь идет не о детальном списке целей, а об общем направлении: чего вы хотите больше – покоя, стабильности, развития, близости, новых возможностей. Намерение, сформированное в день солнцестояния, считают особенно сильным.
5. Позаботиться о теле
Тепло, полноценный сон, простые телесные ритуалы – чай, ванна, массаж – помогают «заземлиться» и мягко перейти в новый цикл.
Чего не стоит делать
В день зимнего солнцестояния не рекомендуют начинать конфликты, принимать резкие решения или перегружать себя работой. Это время завершения, а не активного старта.
Почему этот день важен
Зимнее солнцестояние напоминает: даже в самый темный период свет возвращается. Поэтому этот день считают символом надежды, внутренней силы и нового начала.
