Зимнее солнцестояние 21 декабря 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

Зимнее солнцестояние / © ТСН.ua

В 2025 году зимнее солнцестояние — астрономическое начало зимы – приходится на 21 декабря . Именно в этот день в северном полушарии наступает самая длинная ночь и самый короткий день года , а затем световой день будет постепенно увеличиваться.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Для Овнов зимнее солнцестояние подчеркивает профессиональные вопросы. Это время, чтобы оценить свои достижения и пересмотреть планы на будущее. Избегайте спешных решений и фокусируйтесь на стратегических шагах.

Телец

Тельцам этот период доставляет вдохновение для обучения и расширения мировоззрения. Рассмотрите возможность новых курсов, путешествий или более глубокого погружения в собственные ценности и мечты.

Близнецы

Близнецам зимнее солнцестояние может принести важные осознания финансов и внутреннего комфорта. Это время, чтобы освободиться от лишнего и определить, что действительно важно.

Рак

Ракам следует обратить внимание на отношения. Солнцестояние помогает увидеть, какие связи приносят поддержку, а какие истощают. Это период честных разговоров и переоценки ролей.

Лев

Для Львова это хорошее время для здоровья и ежедневных ритуалов. Создание новых полезных привычек может стать основой для более сбалансированного образа жизни в следующем году.

Дева

Дев ожидает подъем творческой энергии. Солнцестояние способствует открытию новых идей, мягкому жизненному ритму и теплым моментам в отношениях. Важно позволить себе отдохнуть и насладиться процессом.

Весы

Весам следует сосредоточиться на доме и родстве. Это благоприятный период для восстановления эмоционального равновесия, семейного уюта и планирования семейных событий.

Скорпион

Скорпионам этот период может принести значимые коммуникации или решения. Внимательное отношение к словам и намерениям поможет заложить основу для будущих успехов.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют пересмотреть финансовые планы и личные ресурсы. Солнцестояние позволяет переоценить, что действительно приносит стабильность, а что стоит отпустить.

Козерог

Для Козерогов зимнее солнцестояние особенно значимо — это знак начала нового жизненного цикла. Прекрасный момент для постановки главных целей и формирования четких намерений на грядущий год.

Водолей

Водолеям следует сосредоточиться на внутреннем мире. Уединение и медитация помогут завершить старые вопросы и подготовиться к активным изменениям впереди.

Рыбы

Для Рыб зимнее солнцестояние открывает перспективы в творческих планах и совместных проектах. Хорошее время для определения направлений развития и мечтаний, которые хочется реализовать.

Астрономический контекст

Зимнее солнцестояние — это момент, когда наклон земной оси достигает максимальной удаленности от Солнца, из-за чего северное полушарие получает меньше света. В 2025 году 21 декабря именно это и произойдет: в большинстве регионов мира этот день будет самым коротким, а ночь – самой длинной.

После этого дня световые часы постепенно возвращаются, астрологи традиционно трактуют как знак нового начала и внутреннего возрождения .

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.