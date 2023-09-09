Змееносец: что нужно знать о 13-м знаке зодиака

В астрологии созвездие Змееносца входит в зодиакальный круг между Скорпионом и Стрельцем, однако по традиции к зодиакальному созвездию не засчитывается.

13-й зодиакальный знак называют Змееносцем. Это зодиакальное созвездие, расположенное между Скорпионом и Стрельцом, Солнце в котором находится с 30 ноября по 17 декабря.

Астролог Альбина Пономаренко объяснила, чем особенный новый знак Зодиака.

"Есть такая авестийская школа астрологии, которая говорит о том, что есть такой знак зодиака. Но это представитель одного из 12 знаков высшего зодиакального круга. Там есть принципы, по которым включается этот верхний круг. Есть 12 традиционных классических знаков, как в классической европейской астрологии, но включается верхний круг, где включается Змееносец. Там на границе двух знаков Зодиака должны находиться планеты. И если в гороскопе человека такие показатели есть, то у него проявляется знак Змееносца. Это смелость, это отвага, симбиоз между Скорпионом и Стрельцом. Я могу сказать как астропсихолог, что проявления Скорпиона в принципе ничем не отличаются от Змееносца. Это как высший аспект этого знака. Или влияние Стрельца – это так же воинственный знак, интеллектуальный и смелый, — сказала она.

Как появился 13-й знак зодиака Змееносец

По данным NASA, зодиак базировался на представлении о мире вавилонян, живших три тысячелетия назад. Они создали знаки зодиака для удобства, используя физическое расположение Земли 3000 лет назад и разделив зодиак на 12 равных частей. Вавилоняне уже имели 12-месячный календарь, основанный на лунных фазах, поэтому они пропустили 13-й знак, не делавший его аккуратным. Змееносец был 13-м созвездием, которое вавилоняне признавали, но не упоминали.

Из-за того, что ось Земли несколько сместилась, вертикальная линия между Землей, Солнцем и созвездием не указывает в том же направлении, как раньше. Таким образом, в то время как вавилоняне смотрели вверх, чтобы увидеть одно созвездие в определенную дату, мы можем видеть совсем другое.

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