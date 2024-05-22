Звездопад в мае 2024 года: когда и где наблюдать, как загадывать желания

Эта-Аквариды – это метеорный поток, связанный с кометой Галлея. Его лучше всего наблюдать ежегодно в начале мая, но его можно наблюдать с конца апреля и фактически до конца мая.

Где наблюдать

Эта-Аквариды лучше видны из Южного полушария, но их также можно наблюдать и с Северного полушария. Наиболее благоприятными местами для наблюдения являются отдаленные от городских огней территории, такие как сельские местности или специальные обсерватории.

Когда наблюдать

Оптимальное время для наблюдения – это раннее утро, примерно за 1-2 часа до рассвета, когда радиант метеорного потока, находящегося в созвездии Водолея (Aquarius), поднимается высоко над горизонтом.

Как наблюдать

Выберите темное место: отойдите немного дальше от городских огней. Дайте глазам адаптироваться к темноте: это занимает примерно 20-30 минут. Найдите созвездие Водолея: хотя метеоры могут появляться в любой части неба, их траектории будут выходить из радианта в созвездии Водолея. Не используйте телескоп или бинокль: метеоры лучше видны невооруженным глазом.

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Как загадывать желание

Загадка желания во время наблюдения за метеором – это популярная традиция. Чтобы загадать желание:

Сконцентрируйтесь на своем желании заранее. Когда увидите метеор, мысленно загадайте желание. Постарайтесь сделать это быстро, пока метеор еще виден.

Эта Аквариды могут приносить до 30 метеоров в час в Северном полушарии и до 60 метеоров в час в Южном полушарии, поэтому у вас будет много возможностей загадать желания.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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