Звездопады 2022: точные даты метеорных потоков и как правильно загадывать желания во время небесных дождей

Звездопады 2022: точные даты метеорных потоков и как правильно загадывать желания во время небесных дождей

Астрономы зарегистрировали около тысячи метеорных потоков.

Метеорный поток – это природное явление, во время которого на ночном небе можно увидеть многочисленные метеоры, летящие с одной точки на небосводе.

Метеорный поток: что это такое

Метеорный поток (звездопад, звездный дождь – ред.) – совокупность метеоров, порожденных вторжением в атмосферу Земли роя метеорных тел.

Звездопады: сколько существует

Астрономы зарегистрировали около тысячи метеорных потоков. Однако с развитием автоматизированных средств наблюдений звездного неба их количество сократилось. Сейчас имеют подтверждение 64 метеорных потока, еще более 300 ожидают подтверждения

Метеориты и метеоры: какая разница

Не следует путать понятия метеорный поток и метеоритный дождь. Метеорный поток состоит из метеоров, которые сгорают в атмосфере и не достигают Земли, а метеоритные дожди – из метеоритов, падающих на Землю. Раньше не отличались первые от вторых, пока не началось активное их изучение.

Метеоры: происхождение названий

Метеорные потоки в большинстве своем называют по созвездиям, в которых расположены их радианты (мысленная точка, из которой вылетают метеоры - ред.). В основном, это явление периодическое, длится от нескольких дней до нескольких недель и наблюдается ежегодно примерно в одно и то же время.

Виды метеорных дождей в течение 2022 года: точные даты и пик

Квадрантиды — это первый из трех мощнейших метеорных потоков в течение года. Они традиционно начинаются с 28 декабря и заканчиваются 7 января, а максимум этого звездного дождя приходится на утренние часы 3-4 января. Любопытно, что свое название метеорный поток взял из отсутствующего созвездия Стенного Квадранта. Радиант, то есть место, откуда якобы "вылетают" метеоры, находится в созвездии Волопаса на границе между Драконом Геркулесом.

— это первый из трех мощнейших метеорных потоков в течение года. Они традиционно начинаются с 28 декабря и заканчиваются 7 января, а максимум этого звездного дождя приходится на утренние часы 3-4 января. Любопытно, что свое название метеорный поток взял из отсутствующего созвездия Стенного Квадранта. Радиант, то есть место, откуда якобы "вылетают" метеоры, находится в созвездии Волопаса на границе между Драконом Геркулесом. Лириды – это метеорный поток, видимый на ночном небе в конце апреля, радиант которого расположен в созвездии Лиры. Источником метеорного потока является большое количество пыли и мелких обломков, оставленных кометой во время своего прохождения у Солнца. В течение 16-26 апреля Земля находится вблизи траектории этой кометы и соответственно на ночном небе можно наблюдать метеорный поток. В максимуме потока на ночном небе наблюдается до 15-20 метеоров в час. Этот поток метеоров называют Лиридами, поскольку радиант потока располагается в созвездии Лиры, юго-западнее яркой звезды этого созвездия, — Веги. Лириды известны благодаря высокой скорости метеоров Другая причина, представляющая особый интерес к потоку – продолжительность его наблюдений, насчитывающая более 2600 лет. Первое упоминание об этом метеорном потоке датируется 687 годом до нашей эры и найдено в краткой хронике древнего Китая.

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Эта-Аквариды – это метеорный поток, который происходит в конце апреля – начале мая. Его максимум приходится на 6 мая. Он рожден кометой Галлея. Радиант расположен в созвездии Водолея. Наблюдают Аквариды в северном полушарии в утренние часы, это связано с восходом созвездия Водолея.

– это метеорный поток, который происходит в конце апреля – начале мая. Его максимум приходится на 6 мая. Он рожден кометой Галлея. Радиант расположен в созвездии Водолея. Наблюдают Аквариды в северном полушарии в утренние часы, это связано с восходом созвездия Водолея. Дельта-Аквариды или Южные Дельта-Аквариды — это метеорный поток, наблюдаемый ежегодно с середины июля по середину августа, их пик активности приходится на 28 или 29 июля. Считается, что этот поток возник при разрушении объекта, из которого образовались современные кометы Марсдена и Крахта. Метеорный поток так получил название, потому что его радиант расположен в созвездии Водолея, близ Дельты Водолея.

— это метеорный поток, наблюдаемый ежегодно с середины июля по середину августа, их пик активности приходится на 28 или 29 июля. Считается, что этот поток возник при разрушении объекта, из которого образовались современные кометы Марсдена и Крахта. Метеорный поток так получил название, потому что его радиант расположен в созвездии Водолея, близ Дельты Водолея. Персеиды — один из мощнейших метеорных потоков. Он назван по созвездию Персея, где расположен его радиант. Этот поток можно наблюдать ежегодно примерно с 23 июля по 22 августа. Период наибольшей активности — с 8 по 14 августа, а пик приходится на 12-13 августа. Как и большинство метеорных дождей, Персеиды образуются остатками кометного "хвоста". Самое первое упоминание о Персеидах датируют 36 годом н. е. в китайской летописи.

— один из мощнейших метеорных потоков. Он назван по созвездию Персея, где расположен его радиант. Этот поток можно наблюдать ежегодно примерно с 23 июля по 22 августа. Период наибольшей активности — с 8 по 14 августа, а пик приходится на 12-13 августа. Как и большинство метеорных дождей, Персеиды образуются остатками кометного "хвоста". Самое первое упоминание о Персеидах датируют 36 годом н. е. в китайской летописи. Ориониды – это метеорный поток, традиционно наблюдаемый в октябре. В период активности со 2 октября по 29 октября, с максимумом 20 – 22 октября, можно увидеть в среднем 20 – 25 метеоров в час, а радиант расположен между созвездиями Ориона и Близнецов.

– это метеорный поток, традиционно наблюдаемый в октябре. В период активности со 2 октября по 29 октября, с максимумом 20 – 22 октября, можно увидеть в среднем 20 – 25 метеоров в час, а радиант расположен между созвездиями Ориона и Близнецов. Леониды – это мощный метеорный дождь, связанный с кометой Темпеля-Туттля. Метеорный дождь наблюдается ежегодно около 17 ноября. Считается, что он образуется из вещества, которое теряется кометой, когда оно проходит мимо Солнца. Когда Земля проходит через метеорный поток, его частицы размером с песчинку вспыхивают в атмосфере и становится видимым посредством метеорного дождя. Леониды получили свое название от латинского названия созвездия Льва, в котором расположен радиант метеорного потока (мысленная точка на небесной сфере, в которой пересекаются обратные удлинения траекторий метеоров). Леониды снискали славу из-за того, что они являются самым мощным регулярным метеорным дождем, а также потому, что раз в 33 года, что связано с орбитальным периодом кометы, наблюдаются чрезвычайно обильные дожди, образующие действительно величественное явление.

– это мощный метеорный дождь, связанный с кометой Темпеля-Туттля. Метеорный дождь наблюдается ежегодно около 17 ноября. Считается, что он образуется из вещества, которое теряется кометой, когда оно проходит мимо Солнца. Когда Земля проходит через метеорный поток, его частицы размером с песчинку вспыхивают в атмосфере и становится видимым посредством метеорного дождя. Леониды получили свое название от латинского названия созвездия Льва, в котором расположен радиант метеорного потока (мысленная точка на небесной сфере, в которой пересекаются обратные удлинения траекторий метеоров). Леониды снискали славу из-за того, что они являются самым мощным регулярным метеорным дождем, а также потому, что раз в 33 года, что связано с орбитальным периодом кометы, наблюдаются чрезвычайно обильные дожди, образующие действительно величественное явление. Геминиды – это метеорный поток с радиантом в созвездии Близнецов. Период видимости длится с 4 декабря по 17 декабря, дата максимальной активности – 13 декабря. Комета, вызывающая поток, не обнаружена. Первоисточником метеорного роя считается астероид Фаэтон, поскольку их орбиты почти совпадают.

Звездопады: как правильно загадать желание

Желания должны быть добрыми, не стоит просить Вселенную причинить зло вашим врагам. Также нужно настроиться на позитив и попытаться визуализировать загаданное желание, представив, что оно уже исполнилось. Нужно сформулировать конкретную просьбу, а мечта должна быть только одна Произнесите это желание мысленно или вслух, увидев падающую звезду. Далее нужно поблагодарить мироздание.

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