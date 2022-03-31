1,5 миллиарда долларов недополучила Украина только от отсутствия экспорта сельскохозяйственной продукции

Марчук утверждает, что ситуация не так сказывается на Украине, как на внешних рынках.

В Украине 41% валюты уходило от экспорта сельскохозяйственной продукции, поэтому только за март в Украину не поступило 1,5 миллиарда долларов.

Об этом в эфире ТСН заявил заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук.

Но страна пытается найти альтернативу заблокированным морским потом. Сегодня их три – железные дороги, но она менее эффективна. Европейские пути и наша отличаются и придется производить перегрузки на территории Польши. Также порты речные, Дунай соединяет с Молдовой, Румынией. А также грузовые перевозки. Но такие маршруты не были разработаны, поэтому вместо привычных 4 миллиона тонн зерна до войны экспортировали 600-800 тысяч тонн.

Кроме того, проблемы в аграрной отрасли потянет и в мателлургическом, а это дополнительных 30% потерь.

Марчук утверждает, что ситуация не так сказывается на внутреннем рынке, как на внешних рынках. Цены отреагировали мгновенно. Тона зерна из 100 долларов, подскочила до 500. Отсутствие нашей продукции создают дефицит. Альтернативы замены Украины нет, поэтому перед миром стоит задача закончить войну в Украине, потому что вопрос голода станет острее. Эмигранты в тех странах, где коснется такая ситуация, ринутся в страны Европы искать себе питание.

В то же время, он добавил, что претензий к украинской стороне нет у тех, кто получал нашу продукцию, с пониманием относятся. А возникшие сейчас форс-мажорные условия, позволяет не начислять штрафные санкции. А вот с Россией организации сотрудничество на период войны прекратили умышленно.

Читайте также:

Киевлянин, выживший после наезда техникой россиянами на его авто, поправляется и собирает доказательства для Гааги

Освобожденный Тростянец усеян заминированными территориями и могилами людей, хороненных во дворах и лесу

Штурм Слободы стал неприятным сюрпризом для оккупантов: это важный шаг к деблокаде героического Чернигова