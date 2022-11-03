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10-дневный отпуск для военных во время войны: законопроект прошел первое чтение

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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10-дневный отпуск для военных во время войны: законопроект прошел первое чтение

Фото: Associated Press

За соответствующий законопроект проголосовали 330 депутатов.

Рада намерена разрешить военнослужащим уходить в оплачиваемый 10-дневный отпуск во время действия военного положения.

Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, Рада приняла за основу проект изменений в пункт 18 статьи 10-1 закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

За соответствующий законопроект проголосовали 330 депутатов.

"Он предусматривает возможность предоставления военнослужащим во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец", – отметил Железняк.

Напомним, из российского плена вернулись более 100 военных, среди которых – защитники "Азовстали".

Работа "богов войны" ВСУ

Работа "богов войны" ВСУ

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Дата публикации
Просмотры
485
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