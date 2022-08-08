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10 лет тюрьмы: в Чернигове объявили приговор российскому танкисту, попавшему в многоэтажку

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10 лет тюрьмы: в Чернигове объявили приговор российскому танкисту, попавшему в многоэтажку

Фото: Новинарня

10 лет лишения свободы и взыскания процессуальных расходов в сумме 26 600 гривен – такой приговор сегодня, 8 августа, вынес Деснянский районный суд российскому танкисту Михаилу Куликову.

Оккупант в феврале попал в многоэтажку на окраине Чернигова.

Об этом сообщает "Суспільне".

Следствие установило, что 26 февраля 2022 года командир находился в танке вместе с Михаилом Куликовым, они двигались черниговской Кольцевой в направлении Александровки. Щеткин приказал развернуть башню в направлении новостройки, Куликов приказ выполнил и произвел прицельный выстрел. Он попал в квартиру на десятом этаже. Людей внутри не было.

Снаряд уничтожил витражное окно в комнате, окно на кухне, балкон, повредил перекрытие пола, потолки балкона и кухни, межкомнатную перегородку, а также газовый котел и радиаторы отопления.

Украинские военные в тот же день взяли обоих танкистов-оккупантов в плен.

Майора Леонида Щеткина уже обменяли.

Ранее стало известно, что трое боевиков из так называемой "ДНР", воевавших в составе ВС РФ против Украины, проведут 15 лет за решеткой — такой приговор вынес украинский суд.

Нужны улики - как снимать, чтобы российские палачи получили приговоры

Нужны улики - как снимать, чтобы российские палачи получили приговоры

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