10 "прилетов" на Запорожье и атака Одессы дронами-камикадзе: как прошла ночь в регионах

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской областях, Полтавщине, Кировоградщине, Киевщине и Житомирщине.

Одесская область: сегодня утром Одесса была атакована враждебными дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара.

Один дрон сбит силами противовоздушной обороны. Человеческих потерь нет. Остальные детали и последствия уточняются.

Запорожская область: в полночь удары вражеских ракет зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе. По предварительной информации, было 10 "прилетов", часть ракет сбила ПВО.

Информация о пострадавших уточняется. Пока известно о трех раненых.

Разрушения испытали объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция.

Днепропетровск: 5 обстрелов Никопольского района за ночь. Враг ударил из тяжелой артиллерии и "Градов" по Никопольскому, Марганецкому и Красногригоревскому общинам, более 170 российских снарядов. Люди не пострадали.

В трех общинах более 6500 абонентов остались без света. Аварийные бригады уже работают над восстановлением.

В Никополе повреждено несколько домов и хозяйственных построек. В Марганце — газопровод и электросети. В Красногригорьевской общине пострадали более 10 частных домов и несколько социальных объектов.

Харьковщина: за минувшие сутки враг обстреливал Купянский район, Чугуевский, Красноградский район.

По информации Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе госпитализированы с ранениями 2 человека.

Луганщина: за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 26 ударов — подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили, в частности, 5 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 системы ракетных войск и артиллерии, среди них "Ураган", и 2 склада с боеприпасами.

Отражены вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выимка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское.

Ночью по позициям защитников Луганщины враг нанес 4 минометных и артиллерийских обстрела, 2 авиаудара.

Оккупационные СМИ сообщают о "явке на референдум" 45% избирателей.

Донецкая область: ночью — обстрелы с .Дылиевка Константиновской ВА.

Утром — два массированных обстрела Авдеевки. Поздним вечером обстрел Красногоровки (разрушена опорная школа).

Область остается без газа и частично без воды и электричества. За сутки в Донецкой области — 2 погибших, 8 раненых гражданских. Обязательная эвакуация населения продолжается.

Николаевщина: ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву. В результате чего повреждены жилые дома. Также попадание в сети водопровода. Предварительно – без пострадавших. Подробная информация уточняется.

Также ночью враг наносил ракетные удары по береговой зоне г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

По информации ОК "Юг", 24 сентября в Николаевском районе сбит дрон-камикадзе "Шахид-136".

Продолжаются обстрелы Березнеговатской общины. Так, за минувшие сутки была обстреляна станция Березнеговатое, с. Высунь и окрестности с. Лепетиха. Информация о последствиях уточняется.

Ночью — обстрелы вне с. Широкое Широковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина: враг обстрелял Высокополье, Миролюбовку, Архангельское, Ольгино, Белоусово, Карьерное и Потемкино. Есть разрушение гражданской инфраструктуры и раненые мирные жители.

Оккупанты продолжают проводить в области псевдореферендум. Из-за низкой явки работники "избирательных комиссий" вместе с вооруженными военными собирают подписи местных в местах их жительства. Людей заставляют голосовать и за себя, и за всех членов семьи, которых нет дома.

По информации ОК "Юг" поражена вражеская понтонная переправа в Новой Каховке, 2 скопления вооружения и техники в Бериславском районе, 3 ячейки сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станция РЭБ в районе Крутого Яра, колонна вооружения и техники – в Каховке. Подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста. В Бериславском районе сбит штурмовик Су-25.

Все оккупанты будут разбиты, если не убегут – Зеленский

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