10 сбитых самолетов за 10 дней: в Forbes рассказали, какие ракетные установки могли использовать ВСУ

Россияне теряют самолеты в 20 раз быстрее, чем их могут заменить.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили, что за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов: девять лучших истребителей-бомбардировщиков российских ВВС Су-34 и Су-35, а также редкий самолет-радиолокатор А-50 им. Бериева.

Это гораздо больше боевых самолетов, чем россияне могут себе позволить потерять за чуть больше недели. Российская аэрокосмическая промышленность, ограниченная иностранными санкциями, пытается производить более нескольких десятков новых боевых самолетов в год.

Это означает, что россияне теряют самолеты в 20 раз быстрее, чем их могут заменить.

Об этом пишет издание Forbes.

Patriot и NASAMS

Автор материала Дэвид Экс предполагает, что украинские военно-воздушные силы выделили часть установок Patriot мобильным группам ПВО, которые быстро передвигаются вблизи линии фронта, устраивая засады на российские самолеты с ракетами PAC-2 дальностью 90 миль (145 км), а затем быстро передислоцируются. чтобы избежать контратаки.

Но расстояние, с которого украинцы сбили А-50 в пятницу — 120 миль или около того (около 200 км), намекает на то, что была задействована ракетная система большей дальности. Возможно, это был раритетный С-200 времен холодной войны, который украинские ВВС извлекли из долгосрочного хранения.

Очевидно также, что украинцы переместили около двух десятков своих 25-мильных ракетных батарей (40 км) класса "земля-воздух" NASAMS ближе к линии фронта. Следовательно, россияне в понедельник впервые обнаружили и уничтожили ракетой пусковую установку NASAMS вблизи Запорожья.

Ракеты могут закончиться

Возможно, Украина развернула сразу все вышеупомянутые системы и другие, чтобы создать "горячую полосу", но в таком случае скоро у Украины закончатся ракеты для Patriot и NASAMS, ведь США не предоставляли Украине боеприпасы с конца декабря 2023 года, пишет автор.

Но не исключено, продолжает он, что и действия российских войск способствовали резкому росту потерь авиации РФ, ведь российские военно-воздушные силы совершают больше вылета ближе к линии фронта, подавляя украинские войска для продвижения своих сухопутных войск.

Читайте ведущие новости дня:

Почувствовав возможность, российские военно-воздушные силы совершают больше вылетов, ближе к линии фронта, сбрасывая планерные бомбы, чтобы подавить украинские войска, чтобы российские войска могли продвигаться вперед. "Противник преодолел страх использовать авиацию непосредственно над полем боя, — пояснили в Украинском центре оборонных стратегий, — и хотя это приводит к потере самолетов, его наземные войска получают значительное преимущество в огневой мощи".

Этот всплеск российских штурмовых вылетов придает украинским противовоздушным защитникам больше целей. Потому, конечно, они сбивают больше российских самолетов.

Украинским усилиям помогает то, что российские пилоты все чаще не замечают украинских ракетных пусков. Когда-то российские военно-воздушные силы рассчитывали на девять своих активных самолетов-радиолокаторов А-50, организованных в три орбиты по три самолета на юге, востоке и севере, чтобы расширить сенсорное покрытие по всей территории Украины.

Повредив один А-50 ударом беспилотника в прошлом году и сбив еще два А-50 в этом году, украинцы ликвидировали треть сенсорного покрытия и создали "слепые зоны", где российским пилотам будет трудно обнаружить приближающиеся ракеты.

Поскольку обе стороны тратят ресурсы, которые они не могут восстановить, — украинцы свои ракеты американского производства; россияне свои Су-34, Су-35 и А-50 – обе стороны в российско-украинской войне проводят краткосрочные кампании, которые, как они надеются, обеспечат им долгосрочное преимущество.

Как выйти из "воздушного тупика"

Украинские военно-воздушные силы, очевидно, стремятся использовать последние ракеты Patriot и NASAMS, чтобы истощить российские военно-воздушные силы и предотвратить будущие всплески бомбардировок. Тем временем российские ВВС преследуют цель разбомбить больше украинских гарнизонов и помочь российским сухопутным войскам закрепиться, прежде чем эскадрильи Сухого (производитель Су) истощатся из-за нехватки самолетов и опытных экипажей.

Только один человек может выйти из этого надвигающегося "воздушного тупика", пишет автор: республиканец Майк Джонсон, спикер Палаты представителей Конгресса США, который единолично выносит законопроекты на голосование.

Сенат США уже одобрил выделение 60 миллиардов долларов новой помощи Украине, которая, несомненно, будет включать в себя огромные партии зенитно-ракетных комплексов. Джонсон может поставить эту помощь сегодня. Все согласны, что она будет принята двухпартийным большинством.

Сведения об авторе: Дэвид Экс – журналист, писатель и режиссер из Колумбии, Южная Каролина.

Напомним, чем именно могли сбить два истребителя Су-34 27 февраля, рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

Читайте также: