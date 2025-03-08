10 тысяч солдат ВСУ под угрозой окружения на Курщине: будут ли выводить войска из РФ — The Telegraph

Десять тысяч украинских защитников оказались под угрозой оцепления после прорыва российских войск через линию фронта и их продвижение на критически важную линию поставок по двум направлениям в Курской области РФ.

Об этом пишет The Telegraph.

"Российские силы усилили давление на ключевой населенный пункт Суджи, который контролировали ВСУ. Значительное количество северокорейских военных участвует в этом наступлении, пытаясь отрезать украинские силы, используя беспилотники для нарушения логистических цепей и поставок Киева", — пишут журналисты.

Младший сержант, общавшийся с The Telegraph, отметил, что Украина рассматривает возможность отступления из Курска во избежание потерь.

"Мы хотим избежать потерь. Страх окружения реальный", – отметил военный.

Карта украинского проекта Deepstate демонстрирует, что около трех четвертей украинских сил на территории России находятся в состоянии почти полного окружения и рискуют быть разделенными на две части.

Оставшиеся вблизи границы войска имеют связь с основными силами через узкий коридор длиной около километра и шириной менее 500 метров в самом узком месте. Единственная украинская дорога в Суджу — в зоне действия российских беспилотников, что значительно усложняет усилия по содержанию района и возможное отступление.

На территории Курской области продолжают действовать элитные украинские подразделения: 95 десантно-штурмовая бригада, 115 механизированная бригада и 8 отдельный полк специального назначения.

Российские войска, по имеющейся информации, расширяют зону боевых действий до сел Новенький и Басовка, а также заняли Новую и Старую Сорочицу.

Напомним, в конце февраля войска РФ вместе с северокорейскими солдатами совершили ряд атак на разных флангах украинского плацдарма на Курщине.

В частности, они осуществляли наступление с северо-запада в направлении села Свердликово, севернее – у Малой Локни и юго-восточнее – на подступах к районному центру Суджа.

Кроме того, непростая ситуация складывается на границе Курщины и Сумщины, где продолжаются активные попытки давления врага на позиции украинских военных.

ВСУ 5 января 2025 года начали новое наступление в Курской области РФ.

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