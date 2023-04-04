10 взрывов за 40 минут: как живет прифронтовой Часов Яр, который ежедневно уничтожают оккупанты

По данным местных властей, около 50% всей инфраструктуры повреждены или полностью разрушены.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают город Часов Яр в Донецкой области, в 10 км от Бахмута. Несмотря на постоянные обстрелы в городе, до сих пор остаются около 1 000 украинцев.

Об этом информирует FREEДОМ.

По словам журналистов, в Часовом Яру тишины не бывает: через 40 минут там раздался десяток мощных взрывов.

По данным местных властей, около 50% всей инфраструктуры повреждены или полностью разрушены российскими ракетами и артиллерией. По словам местных, Часов Яр оккупанты стирают с лица земли, как соседний Бахмут. В издании сообщили, что только за последние 2 недели в городе погибли семь жителей.

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Из тысячи оставшихся в городе около 70% — пенсионеры.

“У нас никакой связи нет, мы ничего не знаем. Нас отключили от всего: ни телевидения, ни радио, ничего. Ни света, ни воды, ни газа”, – рассказывает местная жительница Светлана Кимовна. 71-летняя женщина отказывается эвакуироваться: "Я здесь родилась — я здесь умру. Мне уже 71 год".

Ранее сообщалось, что россияне взялись выжигать Константиновку – город враг расстреливает ракетами и системами залпового огня.

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