"100 баллистических ракет в месяц": Сергей "Флэш" предупредил Украину о новой угрозе РФ

РФ сможет запускать по Украине по 100 баллистических ракет в месяц / © ТСН.ua

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Внештатный советник президента Украины по вопросам развития оборонных технологий Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил, что Россия способна запускать по 100 баллистических ракет в месяц по Украине.

Соответствующее заявление он сделал 5 августа после зверской атаки на Киев и область.

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РФ может запускать по Украине по 100 баллистических ракет в месяц

«Сегодня ночью произошла очень мощная атака баллистики на наше производство, на наши склады. И враг уже показал, что ему сейчас нет разницы, что атаковать», — начал «Флэш».

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По его словам, россияне изменили тактику и целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру — от объектов ритейла до складов со строительными материалами и продуктами. Эксперт отмечает, что противник и дальше будет бить по таким целям, пока будет соответствующий арсенал.

«По моим оценкам, это примерно 100 баллистических ракет каждый месяц враг может запускать по нам. Сейчас плотность увеличена, потому что им нужна такая показательная реакция. Сейчас происходят атаки частично за счет резервов, но дальше атаки будут в таком количестве, где-то около 100 баллистических ракет каждый месяц», — говорит «Флэш».

Схема наведения на объекты, как отмечает «Флэш», обычно не требует сложных разведывательных спутников. Российские спецслужбы часто привлекают местных корректировщиков за относительно небольшое вознаграждение. Эти люди отслеживают интенсивность движения транспорта у складов и передают данные оккупантам для принятия решения об ударе.

Подобный алгоритм враг использовал и при покушении на самого Сергея Бескрестнова, когда корректировщик фиксировал его возвращение из командировки, а другой наводчик впоследствии фотографировал последствия попадания для отчета.

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Учитывая угрозу, Сергей «Флэш» призвал украинский бизнес немедленно принимать меры для диверсификации рисков и защиты имущества. В частности, он советует:

Избегать скопления транспорта. Не паркуйте десятки или сотни машин на одном месте. Отказаться от крупных централизованных складов. Перейти на субаренду мелких помещений или перераспределять продукцию. Перестроить логистику и максимально снизить трафик возле ключевых объектов.

Хотя такая перестройка сложна, но это шанс уберечь бизнес и предотвратить искусственный дефицит товаров в Украине.

Удар по Киеву и области 5 августа

Напомним, с вечера 4 августа и ночью 5 августа Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами разных типов и беспилотниками по нескольким направлениям, в частности, зафиксированы пуски «Цирконов», «Ониксов», «Искандеров» и 115 ударных БпЛА.

По данным Воздушных сил ВСУ, основным направлением атаки была Киевская область. Силы ПВО сбили и подавили 98 вражеских дронов, однако зафиксировано попадание ракет и 17 БпЛА на 26 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

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В результате этой смертельной атаки на Киевскую область погибли по меньшей мере 17 человек, а 44 — получили травмы. Больше всего жертв зафиксировано в Броварском районе. В частности, на железнодорожной платформе станции «Квітнева» в результате удара погибли восемь человек, которые ждали поезд.

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