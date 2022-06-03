100 дней с начала войны России против Украины: Шмыгаль отчитался о работе правительства

100 дней с начала войны России против Украины: Шмыгаль отчитался о работе правительства

После того, как Россия напала на Украину, правительство начало разрабатывать план срочного восстановления критической инфраструктуры и проведения первоочередных некапитальных ремонтов.

За два месяца Кабинет министров выделил на выполнение ключевых задач для восстановления Украины 2,3 млрд грн.

Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина в пятницу, 3 июня.

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"Сегодня не только 100 дней с начала полномасштабной войны, но также почти два месяца, как российские захватчики были полностью изгнаны из Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей. Наши военные тогда нанесли врагу стратегическое поражение и спасли страну. Сразу после этого правительство начало разрабатывать план срочного восстановления критической инфраструктуры и проведения первоочередных некапитальных ремонтов. Собственно, за эти два месяца мы выделили 2,3 млрд грн, чтобы выполнить эти ключевые задачи", — сказал он.

По словам Шмыгаля, Киевская и Черниговская области получили по 400 млн грн. Харьковская и Сумская области - по 250 млн. грн. Городу Киев было выделено 200 млн грн, Житомирской области - 100 млн грн, а Николаевской - 56 млн грн.

"Мы призвали местные власти по возможности также выделять средства на восстановление. Видим, что здесь есть положительная синергия. Например, руководство Киева присоединилось к программе восстановления правительства, выделив средства из местного бюджета на восстановление разрушенного жилья и объектов инфраструктуры", — подчеркнул он.

Украинский премьер-министр добавил, что сейчас проходит первый этап восстановления, в рамках которого оцениваются убытки, составляется техническая документация проектов, ремонтируются критически важные объекты.

"Задача правительства — чтобы к осени большинство поврежденных критических объектов было восстановлено. Чтобы все граждане на деоккупированных территориях были с водой, газом, светом. Там, где это возможно, мы отремонтируем школы, детские сады и больницы. В четырех полностью деоккупированных областях у нас сейчас готовится восстановление 83-х больниц, 59-ти детских садов, 122-х школ", — заверил Шмигаль.

Напомним, ранее посол ЕС рассказал, сколько средств нужно на восстановление Украины и как это будет происходить после войны.

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