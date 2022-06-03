100 дней войны: Бадоев, Ефросинина и Дантес рассказали, как полномасштабное вторжение изменило их жизнь

100 дней войны: Бадоев, Ефросинина и Дантес рассказали, как полномасштабное вторжение изменило их жизнь

Украинские знаменитости не остались в стороне от войны в стране и помогают как могут.

Так, звезды променяли микрофоны на автоматы, собирают миллионы для армии и удерживают информационный фронт. Но, как и всех нас, война изменила их: внутренне и даже снаружи.

О том, как последние 100 дней повлияли на украинских звезд, говорится в "Сніданку з 1+1".

Владимир Дантес

Певец Владимир Дантес очень болезненно переживал бомбардировку россиянами родного Харькова. Из-за непрерывных потоков ужасающих новостей артист начал заедать стресс.

"Из-за стресса у меня снова появились плохие привычки, но, несмотря ни на что, я начал еще заниматься каждый день спортом. Потому что, когда ты сидишь и читаешь новости – начинаешь набирать вес", – признался звезда.

Сейчас артист учится фокусироваться на хорошем и сам делает добрые дела. Дантес помогает военным. В частности, певец отдал волонтерам в пользование свою Tesla. Впрочем, свои поступки он не считает подвигом.

"Не важно, сколько ты средств отправил, что ты отдал, что делаешь для страны. Это не измеряется в каком-то материальном или физическом смысле, потому что нужно делать все, что только можешь", – рассказал он.

Алексеев

Исполнитель Alekseev из-за сложного эмоционального состояния сначала не мог и думать о пении. Артист принялся волонтерить. Как признался звезда, из-за войны он полностью переоценил жизнь.

"У меня есть главная привилегия – возможность жить. Я понимаю, что ради тех, кто этой возможности не имеет, мы должны очень стараться, чтобы наши дети жили в лучшей стране", – поделился Никита.

И только через три месяца полномасштабной войны Алексеев снова взялся за микрофон и планирует дать благотворительные концерты в Европе. Артист радуется, что так может приобщиться к украинским артистам, которые таким образом собирают средства.

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Творчество держит в тонусе сейчас и этого артиста. Исполнитель дает концерты для переселенцев и выступает в госпиталях. Антон признался, что с новым взглядом посмотрел на свои хиты.

"За эти 100 дней я понял, что я действительно занимаюсь хорошим делом – пою песни, поднимаю настроение людям", – рассказал он.

Маша Ефросинина

Телеведущая с начала войны задействовала все свои ресурсы и связи, чтобы помочь оказавшимся в затруднении украинцам. Маша и сама травматично переживала каждую новость о преступлениях россиян.

"У меня плохое настроение, у меня сейчас серьезная фаза опустошения. Я вся пропитана горем", – призналась ведущая.

Она также поделилась, что постоянно плакала и прекратила ухаживать за собой. Также реагировала на стресс и ее подруга, певица Оля Полякова.

"Можно не мыться много дней, не расчесывать волосы, не чистить зубы, не делать макияж. Потому что этого не хочется", – делились звезды в программе "Взрослые девочки".

Сейчас знаменитости сошлись во мнении, что стоит учиться ценить каждый свой день без ожиданий больших перемен завтра.

Алан Бадоев

Известный клипмейкер сменил свое мировосприятие на 180 градусов. Он, как и ряд звезд, решил перейти на украинский язык.

Также Бадоев раскаялся за сотрудничество с россиянами последние восемь лет. Режиссер осознал, что стирал культурные границы со страной-агрессором.

"Я был одним из тех людей, которые максимально показывали дружбу народов. Максимально помогал создавать эту общую творческую подложку. Теперь я понимаю, насколько это ужасно. Насколько это безответственно", – прокомментировал он.

Теперь Алан Бадоев и Макс Барских прилагают все усилия, чтобы построить культурную стену с Россией и всему миру показать, как звучит украинская песня.

Напомним, 3 июня исполняется 100 дней после начала полномасштабной войны России в Украине. Артисты поблагодарили защитников, защищающих нашу землю, а также поделились своими переживаниями.

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