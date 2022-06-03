100 дней войны: кто и как из мировых звезд поддерживает Украину

С 24 февраля большинство мировых звезд — на стороне Украины.

О развязавшейся войне против нашего государства — миллионам своих сторонников и просто неравнодушным — селебритис рассказывают, показывают и даже поют. Как уже 100 дней мировые звезды выступают в поддержку Украины, говорится в сюжете ТСН.

Так, звезды появлялись под прицелами камер и перед глазами всего мира с украинским флагом, в платьях от украинских дизайнеров или в цветах нашего флага. Также знаменитости поддерживали Украину добрыми словами на площадке главной кинопремии мира "Оскар", в частности Мила Кунис.

Нельзя не восхищаться теми, кто нашел в себе силы продолжать борьбу в невероятной темноте или имеют связанную с ней личную историю. К примеру, актриса Мила Йовович рассказала о своем дяде, которого война застала в Украине: "Мой дядя беспомощен. Он очень болен, живет с дочерью, и каждый день слушает, как ракеты пролетают над его фермой".

В течение 100 дней артисты посвящали нашему государству свои песни и клипы, или просто, заметив в зале сине-желтое знамя, поднимали его на сцену.

И, конечно, звезды используют свою славу, чтобы привлечь внимание к Украине и записывают дуэты. Как один из самых известных поп-исполнителей мира Эд Ширан — с украинской группой "Антитела".

А легендарная рок-группа Pink Floyd воссоединилась для записи с фронтменом "Бумбокса" Андреем Хливнюком.

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Поддержка Украины и пренебрежение к Москве так велики, что всемирно известные рокеры Scorpions – изменили текст своей самой известной песни Wind of change. Звезды выбросили оттуда строчки о российской столице и теперь поют: "Послушай мое сердце, оно говорит "Украина".

В эксклюзивном интервью ТСН рокеры признались, что не вспомнить об ужасных событиях в нашей стране они просто не могли: "Вы знаете, я подумал, что сейчас не пора романтизировать Россию текстами типа "Гулять по Москве по парку Горького". Я хотел сказать этими словами, что мы поддерживаем Украину в этой очень сложной ситуации".

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Но не только словами – но и сбором средств звезды со всего мира поддерживают украинцев. Так, актер Ричард Гир продал на аукционе свой раритетный Jaguar, а деньги – почти 32 тысячи долларов – передал благотворительным фондам. Поп-дива Мадонна с первых дней войны поддерживает нашу страну — вырученные от продажи ее цифрового искусства 600 тысяч долларов распределят между тремя фондами — в том числе и тем, кто помогает украинским детям. Уже более 30 миллионов долларов собрала для Украины уроженка нашего государства Мила Кунис вместе с мужем-актером Эштоном Кутчером. Супруги еще и бронежилеты для отправки в Украину собирают. А автор саги о Гарри Поттере, писательница Джоан Роулинг, пожертвовала для украинцев из личного состояния миллион — и разместила в бесплатном доступе для наших малышей — свои книги о мальчике-волшебнике. А исполнитель роли Поттера, актер Дэниел Рэдклифф – продал мантии – чтобы собрать средства украинцам.

Кое-кто из мировых звезд – помогает конкретным людям – так, актер Бенедикт Камбербетч – приютил у себя переселенцев из Украины. Его коллега Орландо Блум – наоборот, покинул дом и уехал в Польшу – где встречал и пытался помочь маленьким беженцам.

А больше всего украинцев ошеломила актриса и посол ООН Анджелина Джоли, которая решилась приехать во Львов. Что такое воздушная тревога в Европе в 21 веке — звезда теперь знает и сама, до укрытия ходила под звуки сирен вместе с волонтерами. А еще – посетила одну из детских больниц и пообщалась с ранеными пациентами, нашла время для разговора с переселенцами – и на весь мир выразила свою поддержку.

Напомним, легендарная группа Metallica собрала миллион долларов для Украины. Средства передадут организации World Central Kitchen.

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