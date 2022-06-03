100 дней войны: звезды поделились своими переживаниями и поблагодарили защитников Украины

3 июня исполняется 100 дней после начала полномасштабной войны России в Украине.

Жизнь украинцев кардинально изменилась после 24 февраля и, кажется, больше она никогда не будет такой, как прежде.

Звезды шоу-бизнеса поделились своими переживаниями и мыслями о жизни в течение этого времени. Также селебритис поблагодарили защитников, защищающих нашу землю и стран, которые помогают приблизить победу.

Екатерина Осадчая

Ведущая "Світського життя" отметила, что украинцы будут жить ежедневно 24 февраля, пока не наступит победа. Знаменитость призналась, что до сих пор не прячет зимние вещи, "чтобы одеть и бежать". Также она поблагодарила всех защитников и защитниц, благодаря которым Украину не захватили "за три дня".

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"100 дней… 100-е 24 февраля. Мы все до победы будем жить 24 февраля. Я вспоминаю, как сначала мы считали часы вторжения, потом дни, месяцы… Мы верили, что не будет сотого дня. Незаметно прошла весна, незаметно наступило лето, но внутри февраль, даже зимние вещи не прячу, все так же под рукой, чтобы одеть и бежать… В эту ужасную дату я хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев! Это благодаря им мы встречаем этот сотый день, имея свою землю, свою страну, которую не взяли за три дня, как кто-то придумал. За тех, кто проливает кровь, кто погибает за всех нас с вами… Вечная память погибшим и благодарим наших защитников и защитниц за героизм, низко кланяемся вам и молимся ежеминутно! Мы сильны! Мы несгибаемы! Мы победим!" – написала телеведущая.

Светлана Лобода

"100 дней от начала другой жизни, других снов, других слов и смыслов, других людей, слез, других песен, других молитв! 100 дней, которые навсегда изменили мир и состарились миллионы сердец на 100 лет. Было сложно снова начать петь. Очень сложно. Но музыка, как тонкая полоса света, пробивается сквозь черные дни. Мы будем еще праздновать жизнь на нашей прекрасной земле и песни будем петь не от боли, а от счастья" — написала певица.

Маша Ефросинина

Ведущая поделились видео-хроникой 100 дней геноцида украинского народа.

Анатолий Анатолич

"Мы не хотели этого. Но мы это вывезем", — отметил шоумен.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Надя Дорофеева

"100 дней войны. 100 дней боли, грусти и надежды. Очень трудно оставаться с этими тяжелыми мыслями в одиночку. Поэтому нам всем нужно не утонуть в них, помочь себе и стране выплыть, выстоять, сохранить себя", – поделилась артистка.

Слава Демин

Ведущий поделился фото, где позировал с двумя детьми войны – бабушкой, которой 90 лет и 12-летним сыном.

Слава Демин с бабушкой и сыном / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Я знаю, что все будет хорошо! Я просто уверен в том, что мы победим в этом несправедливом сражении. Потому что гопники, воры и убийцы долго не остаются безнаказанными. Их либо находят и судят, либо уничтожают свои же", – поделился он.

Анна Добрыднева

Певица поделилась фотосессией, где создала образ сильной, свободной, несокрушимой, обновленной Украины. Наряды исполнительницы символизирует то, что украинцы, как фениксы, перерождаются из пепла. А ленты – кровь, которую проливали и проливают за землю герои.

Анна Добрыднева / Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

"100 дней несокрушимости, веры, слез, отчаяния, надежды, единства, потери, разлуки, силы, мужества, любви", – прокомментировала звезда.

Анна Добрыднева / Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Джамала

"Илон Маск отправляет в Украину солнечные станции, Анджелина Джоли помогает нашим детям, а прямо в метро выступает U2. Чуть ли не каждый день в Бучу, Ирпень и Бородянку приезжают послы разных стран. По всему миру собирают средства для пострадавших, страны-партнеры предоставляют вооружение и гуманитарку. Спасибо всем и каждому, кто уже 100 дней борется вместе с нами", – отметила певица.

Напомним, Андрей Хливнюк впервые рассказал, как попал под минометный обстрел на войне. Артист припомнил, что российские войска их обстреляли, когда они разгружали машины.

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