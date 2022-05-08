100-летняя волынянка во время Второй мировой спасала от войны детей, а теперь – праправнуков

100-летняя волынянка во время Второй мировой спасала от войны детей, а теперь – праправнуков

100-летняя Татьяна Сайчун когда-то от фашистов спасала малую дочь, ныне из-под обстрелов рашистов- едва вывезли ее крошечного праправнука.

Войну, с которой пришла Россия в Украину, 100-летняя Татьяна Сайчун сравнивает со Второй мировой. Она и подумать не могла, что снова придется видеть войну. Рассказывает ТСН, от Второй мировой до сих пор незаживающая рана.

За свою жизнь Татьяна Сайчун, или как ее все зовут – бабушка Таня – несколько раз вынуждена была спасаться, рассказывает ее 50-летний внук. «Когда немец наступал на Польшу, они бежали сюда на Волынь, потом снова немец пошел дальше, они вернулись за Буг. Советы начали гнать немца, они снова начали бежать», – рассказывает внук Виталий.

«Все сожжено было. Мы остались без ничего, как немец пришел», — вспоминает женщина.

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Татьяна Ивановна родилась в 1922 году в селе Осова, в Холмщине — ныне Польша. С 13 лет ушла на работу, в 16 выдали замуж, когда пришла война. «Мы в окопе сидели, родительская земля, там было более 30 человек в окопе с детьми», — говорит бабушка Татьяна.

Как нацисты жгли ее село, до сих пор ей вспоминать тяжело, а сейчас то же самое видит в Украине. «По мере своей жестокости, уничтожение имущества, это вообще очень похоже, может даже в нынешней ситуации гораздо хуже, убивают и уничтожают все на своем пути», – добавляет супруга внучка Оксана.

Как 80 лет назад убегала от войны с трехлетней дочерью на Волынь, так и ныне с Киевщины спасали ее крошечного праправнука. Только тогда были фашисты, а ныне рашисты. «Шли россияне сюда, так они начали убегать в деревню, я так убегала в окоп с ребенком и свекровью», – рассказывает женщина.

За себя давно не волнуется, все мысли — за двоих детей, семерых внуков, восьмерых правнуков и двух праправнуков. Но не только за них, за каждого украинца. «Любите свою землю, свою Украину, своих людей. Вот такой человек - мы украинцы и нам никого не нужно», – уверяет она.

И говорит — Путина постигнет та же участь, как всех преступников. «Он пусть идет домой, в свой край и там пусть бьет людей, а не здесь бьет людей. Бессовестный он. Ему никогда счастья не будет», – убеждает бабушка.

Под чьей властью не приходилось ей жить – в доме всегда был портрет Тараса Шевченко, говорят внуки.

Несмотря на свой возраст, женщина тянется к работе, пытается хозяйничать. И каждый день молится за наших защитников, чтобы гнали россиян как можно дальше. «Чтобы было хорошо, чтобы все был мир, а их гнать неизвестно где», – добавляет бабушка Татьяна.

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