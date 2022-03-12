"100% мы знаем, что будет победа": Зеленский рассказал с чего начнется процесс окончания войны

По словам президента, эти процессы сейчас проговариваются.

Окончание войны начинается с прекращения огня, о котором пытается договориться украинская дипломатия.

Об этом 12 марта в ходе общения с иностранными СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"100% мы знаем, что будет победа и на 100% мы не знаем, когда это будет. Наши дипломаты работают и проговаривают некоторые детали адженды, той, которая может между нами и РФ быть. Я хотел бы, чтобы это произошло, если бы это было бы уже реально на практике, а не на словах, начать процесс урегулирования, процесс мира, процесс окончания войны… Конечно, 100% начало должно быть с прекращения огня… Мы все это понимаем… Это позволит, кстати, разблокированию гуманитарных процессов, вывозу людей, а также доставки продовольствия и лекарств, о чем мы уже с вами говорили. Это правильный человеческий дипломатический сигнал, с которого всегда начинается окончание войны. Во все нормальные цивилизованные времена так происходило. Даже когда происходила нецивилизованная война. Мы ожидаем этого процесса и проговариваются процессы окончания войны", — заявил он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 17-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.