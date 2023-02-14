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100 "прилетов" за сутки: оккупанты продолжают терроризировать Сумскую область

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
75
Время на прочтение
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100 "прилетов" за сутки: оккупанты продолжают терроризировать Сумскую область

Фото: СБУ

Россияне снова атаковали приграные населенные пункты Сумской области.

В понедельник, 13 февраля, захватчики обстреляли восемь общин в Сумской области. 

Об этом информирует прессслужба Сумской ОВА, отчитываясь о ситуации по состоянию на 21:00 понедельника, 13 февраля.

Из минометов российские войска обстреливали Белопольскую, Юнаковскую, Миропольскую, Эсманьскую, Краснопольскую, Шалыгинскую и Глуховскую общины — 98 "прилетов".

На территорию Краснопольской и Великописаревской общины с вражеских БПЛА сбросили несколько взрывных устройств.

Напомним, 10 февраля в Сумской области зафиксировали более 100 прилетов за сутки. В воскресенье, 12 февраля, россияне атаковали регион в два раза меньше.

Также мы сообщали, что захватчики обстреляли населенный пункт Ворожба. Попали в железную дорогу и жилые дома. Повредили газопровод и электросети. Местные жители чудом уцелели после обстрела своего дома.

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Дата публикации
Просмотры
75
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