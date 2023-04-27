100 "прилетов" за сутки произошло в Сумской области: есть разрушения и пострадавшие

В среду, 26 апреля, оккупанты обстреляли пять приграничных общин Сумской области. Россияне били из минометов, артиллерии и гранатометов, зафиксировано 100 "прилетов".

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Середино-будская община: обстрел из ствольной артиллерии – 15 "прилетов". Также враг бил из РСЗО "Град" — 4 "прилета". С вертолета по городу Середина-Буда выпустили четыре неуправляемых ракеты. Повреждены четыре жилых дома;

Эсманская община: зафиксировано 7 "прилетов" из миномета. Поврежден жилой дом местного жителя;

Юнакиевская община: россияне сбросили 18 мин. В результате 4 "прилетов" ранения получили двое жителей села Басовка. Их госпитализировали. На территории общины подорвался на мине трактор. Тракторист телесных повреждений не получил;

Белопольское общество: 15 "прилетов" из миномета и 30 выстрелов из АГС;

Шалыгинская община: оккупанты совершили артобстрел – 2 "прилета". Повреждены два жилых дома.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин поздно вечером 26 апреля срочно приехал в Кремль, сообщают российские Telegram-каналы. А уже в ночь на 27 апреля захватчики обстреляли жилые дома Николаевской области и убили по меньшей мере одного человека.

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