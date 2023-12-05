100 сбросов в сутки: россияне активно применяют управляемые авиационные бомбы — почему они это делают

Угрожающую динамику применения россиянами управляемых авиационных бомб (КАБ) объяснил военный эксперт Валерий Романенко. По его словам, от 7-8 сбросов в сутки в начале полномасштабной войны сейчас количество возросло до ста.

Об этом говорилось в комментарии авиационного эксперта Валерия Романенко во время телемарафона.

"Бомбы эти используются из самолетов истребителей-бомбардировщиков Су-34 и последние российские истребители Су-35 также могут нести две таких бомбы. И сейчас интенсивность бомбардировок наших войск значительно возросла", — констатировал Романенко.

По его информации, на отдельных участках фронта количество сбросов достигает сотни в сутки.

"Это очень высокое (количество — ред.)... Например, когда россияне начинали в феврале, это было 7-8 сбросов, в апреле достигли 10-15, сейчас 100. То есть идет наращивание и, к сожалению, войска в полевых укреплениях не защищены от этих бомб"", — сообщил эксперт.

Из преимуществ КАБ он назвал низкую цену и высокую эффективность.

"Если брать отношение самого оружия к количеству взрывчатки, так бомбы это лучшее отношение. То есть если бомба весит вместе с крыльями... 700 килограммов, то там 350 килограммов взрывчатки, а если использовать ракету такого же веса, то там будет максимально 150 килограммов взрывчатки. Эффективно, дешево и, главное, они видят безнаказанность этого процесса", — объяснил Романенко.

Как уже сообщали ВСУ, российская пехота активно, но безуспешно пытается попасть на территорию коксохима. По направлению наносят удары и с вражеских самолетов. Именно под Авдеевкой противник применяет управляемые авиационные бомбы.

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