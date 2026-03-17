100 тысяч россиян в "мясорубке", а наступление Путина захлебнулось: какая ситуация на фронте — карта боев

Украинские военные проводят две успешные операции на Александровском и Гуляйпольском направлениях. В период с конца января по 10 марта 2026 года ВСУ удалось деоккупировать более 400 квадратных километров территории. Это продвижение существенно разрушает планы росийского наступления в Запорожье.

ТСН.ua собрал главные подробности с фронта.

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), украинские подразделения:

зашли в населенный пункт Январское;

продвинулись к восточным окрестностям Воскресенской;

расширили контроль в направлении Новоивановки;

закрепились в юго-восточной части Новониколаевки;

полностью установили контроль над Рыбным.

Сейчас Силы обороны приблизились на расстояние около 2 километров к стратегической трассе Гуляйполе — Большая Новоселка с северной стороны. Это позволяет взять под огневой контроль критический логистический путь россиян. Подразделения 39-й мотострелковой бригады РФ, действующие восточнее реки Волча, находятся под угрозой оцепления и вынуждены отступать к рубежу Воскресенка — Малиевка.

Северо-западнее Гуляйполя ВСУ также контратакуют, войдя в Святопетровку и достигнув окрестностей Горького и Староукраинки. Темпы российского продвижения здесь упали до минимума — менее 1,2–1,5 км в неделю.

Война дронов: враг опрокидывает элитный центр «Рубикон»

Понимая угрозу обрушения фронта на юге, российское командование перебрасывает туда серьезные резервы. В частности, из района Доброполья на Гуляйпольское направление перемещено 40-ю и 55-ю бригады морской пехоты РФ. Однако самой большой угрозой является изменение тактики применения беспилотников.

Военнослужащий 25-й бригады с позывным «Мучной» сообщает, что на Александровское направление оккупанты дополнительно перебросили экипажи специального центра Рубикон.

«Их специально перебросили сюда как отдельное ударное звено. Сейчас их деятельность направлена по нескольким ключевым целям: наши НРК, разные типы БПЛА, пикапы и бронированная техника. Фактически противник пытается системно выбивать мобильные элементы нашей обороны, все, что дает подразделениям скорость и маневренность», — отмечает военный.

На Гуляйпольском направлении враг системно давит с помощью новейших FPV-дронов на оптоволокне. Основной фокус атак сосредоточен в районе Верхней Терсы, где россияне применяют тактику инфильтрации — пытаются проникать мелкими группами из-за фермерских застроек, ища слабые места в украинской обороне.

В то же время, «Мучной» призывает не путать инфильтрацию с полноценным продвижением: «Если противник забежал, поднял тряпку и его выбили — это разовая акция. Некоторые каналы пишут о надежном продвижении, когда наших в селе накрывают, вы что смеетесь? По факту это работа в серой зоне, без стабильного контроля».

Купянск и Сумщина: природа против оккупантов

На востоке амбициозные планы российских войск столкнулись с непреодолимыми естественными препятствиями. Весеннее половодье на реке Оскол в Харьковской области превратило ее в сплошной барьер, отрезав передовые позиции россиян от тылового обеспечения.

Заместитель командира батальона беспилотных систем 15-й бригады НГУ «Кара-Даг» Станислав Кочерга отмечает, что это дает ВСУ серьезное преимущество:

«Река разграничивает вражеские тыл и передовые позиции. Ему труднее проводить логистическое обеспечение, пополнять личный состав, проводить эвакуацию. Для нас очень хорошие возможности ловить врага во время этих движений и уничтожать».

Однако, по оценкам ISW, на Сумском направлении фиксируется оживление. Враг активизировал атаки у Сопича, Новониколаевки и Новой Сечи. Из-за жестких контратак ВСУ российское командование вынуждено срочно перебрасывать подразделения воздушно-десантных войск в район Юнаковки, чтобы удержать ситуацию.

Ад Донбасса: стирание городов и последние бои за Гришино

Самой сложной остается ситуация на Покровском и Константиновском направлениях, где армия РФ не считается ни с какими потерями, применяя тяжелую авиацию.

Как утверждает «Мучной», на Покровском направлении украинская авиация успешно отработала по району накопления российских штурмовых групп восточнее Котлиного (территория шахтоуправления). Однако враг продолжает системно давить.

«По Гришиному ситуация напряженная, идут последние бои за населенный пункт. Противник, судя по всему, уже частично закрепляется в западной и северо-западной части. Подтягивает резервы, укрепляет позиции. Выбивать их уже поздно, поэтому нужно беречь ресурс для дальнейшей обороны», — анализирует ситуацию «Мучной».

В Константиновском направлении россияне избрали тактику тотального уничтожения инфраструктуры. Основной удар сосредоточен на районе «Нулевой» и Сельхозтехникуме.

«Враг активно применяет ФАБ-3000, методично сносит все высотные здания, чтобы лишить нас укрытий. После таких ударов запускает мелкие штурмовые группы, пытающиеся зацепиться за руины. Идут жесткие бои», — сообщают с передовой.

Несмотря на это давление, украинские силы наносят результативные удары по российским глубоким тылам . В Генштабе ВСУ подтвердили поражение большого узла связи противника в районе оккупированного Мангуша и уничтожение места сосредоточения живой силы вблизи Часового Яра.

Какая цена войны для россиян

Истощение российских войск подтверждается беспрецедентными цифрами утрат. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Post назвал точную статистику ликвидированных кафиров за последние месяцы.

«Россия постоянно мобилизует в месяц 40-45 тысяч человек. Чтобы войско России не увеличивалось, нам нужно уничтожать примерно такое же количество. За последние три месяца мы уничтожали 30, 35 и 28 тысяч россиян соответственно. Это почти 100 тысяч человек», — заявил глава государства.

По его словам, эти цифры ярко демонстрируют ту непомерную цену, которую руководство РФ готово платить только для того, чтобы не допустить краха своих наступательных амбиций.

К слову, с самого начала полномасштабного вторжения потери российской армии остаются одним из ключевых показателей интенсивности боевых действий и эффективности сил обороны Украины. По официальным данным Генерального штаба ВСУ, речь идет как о значительных потерях личного состава, так и о системном уничтожении военной техники противника.

По состоянию на 17 марта 2026 г. общие потери РФ превысили 1,28 миллиона военных. В то же время, украинские силы продолжают активно уничтожать артиллерию, бронетехнику и беспилотники, которые играют ключевую роль в современной войне.

Что говорят в Генштабе

Силы обороны сдерживают агрессора, нанося ему значительные потери и срывая планы по улучшению тактического положения. С начала суток количество боевых столкновений на фронте достигло 217.

Об этом говорится в оперативной постройке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Наиболее критическая ситуация сейчас фиксируется в Донецкой области. Именно здесь агрессор сосредоточил свои главные наступательные ресурсы.

Покровское направление: оккупанты предприняли 57 попыток потеснить украинских защитников в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Котлино и Новопавловка.

Константиновское направление: захватчики провели 36 наступательных действий в районах Константиновки, Иванополья и Ильиновки. Силы обороны продолжают отражать атаки противника.

Какая ситуация на других участках фронта

Агрессор проявляет активность и в других направлениях, сочетая штурмовые действия с массированными авиаударами.

Гуляйпольское направление: зафиксировано 20 атак возле Гуляйполя и Доброполья. Враг активно применяет авиацию по Воздвижовке и Копаням.

Купянское направление: произошло 11 штурмов в районах Петропавловки и Глушковки. Два боя еще продолжаются.

Лиманское и Славянское направления: украинские воины отразили 9 атак в районах Лимана, Рай-Александровки и Закотного.

На Приднепровском и Ореховском направлении х враг также пытался продвинуться, однако успеха не имел.

Также российская армия продолжает терроризировать приграничные районы. В Сумской области под огнем оказались Рыжевка, Сопич и Шалыгино. Также обстрелы потерпели Заречье на Черниговщине.

«Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу», — заявили в Генеральном штабе ВСУ.