Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

1000 и 1 способ пыток: Подоляк рассказал, как россияне на оккупированных территориях издеваются над украинцами

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
464
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
1000 и 1 способ пыток: Подоляк рассказал, как россияне на оккупированных территориях издеваются над украинцами

Фото: Getty Images

Российские оккупанты на временно захваченных территориях постоянно издеваются над местными жителями.

Оккупанты на временно захваченных территориях издеваются над местными жителями. Они устраивают массовые казни и насилуют людей.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Хотите знать, что такое "русский мир" на оккупированных территориях? Это 1000 и 1 способ пыток. Это угон из дома. Это массовые казни и изнасилование. Только потому, что наши люди идентифицируют себя как украинцы. Хотите знать, что дает им силы выживать? Вера, что этот страшный сон должен закончиться”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Также он добавил, что оккупанты больше всего боятся, что Украина освободит все свои территории.

"Хотите знать их страх? "Заморозка войны", "прекращение огня" и отказ от контрнаступления как ножа в спину от цивилизованного мира. Мы не можем этого позволить: Украина обязательно освободит всех своих людей из адского российского концлагеря", — подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, что в Херсоне нашли еще одну пыточную, в которой россияне издевались над украинцами. На одной из стен жертвы россиян нарисовали крест и просьбу помолиться за них.

Читайте также:

Россия не допускает миссию МАГАТЭ к объектам Запорожской АЭС – главные новости 22 ноября

Россия не допускает миссию МАГАТЭ к объектам Запорожской АЭС – главные новости 22 ноября

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
464
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация