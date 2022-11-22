1000 и 1 способ пыток: Подоляк рассказал, как россияне на оккупированных территориях издеваются над украинцами

Оккупанты на временно захваченных территориях издеваются над местными жителями. Они устраивают массовые казни и насилуют людей.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"Хотите знать, что такое "русский мир" на оккупированных территориях? Это 1000 и 1 способ пыток. Это угон из дома. Это массовые казни и изнасилование. Только потому, что наши люди идентифицируют себя как украинцы. Хотите знать, что дает им силы выживать? Вера, что этот страшный сон должен закончиться”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Также он добавил, что оккупанты больше всего боятся, что Украина освободит все свои территории.

"Хотите знать их страх? "Заморозка войны", "прекращение огня" и отказ от контрнаступления как ножа в спину от цивилизованного мира. Мы не можем этого позволить: Украина обязательно освободит всех своих людей из адского российского концлагеря", — подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, что в Херсоне нашли еще одну пыточную, в которой россияне издевались над украинцами. На одной из стен жертвы россиян нарисовали крест и просьбу помолиться за них.

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