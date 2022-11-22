1000 и 1 способ пыток: Подоляк рассказал, как россияне на оккупированных территориях издеваются над украинцами

Российские оккупанты на временно захваченных территориях постоянно издеваются над местными жителями.
Оккупанты на временно захваченных территориях издеваются над местными жителями. Они устраивают массовые казни и насилуют людей.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы ОП Михаил Подоляк.
"Хотите знать, что такое "русский мир" на оккупированных территориях? Это 1000 и 1 способ пыток. Это угон из дома. Это массовые казни и изнасилование. Только потому, что наши люди идентифицируют себя как украинцы. Хотите знать, что дает им силы выживать? Вера, что этот страшный сон должен закончиться”, — подчеркнул Михаил Подоляк.
Также он добавил, что оккупанты больше всего боятся, что Украина освободит все свои территории.
"Хотите знать их страх? "Заморозка войны", "прекращение огня" и отказ от контрнаступления как ножа в спину от цивилизованного мира. Мы не можем этого позволить: Украина обязательно освободит всех своих людей из адского российского концлагеря", — подчеркнул советник главы ОП.
Напомним, что в Херсоне нашли еще одну пыточную, в которой россияне издевались над украинцами. На одной из стен жертвы россиян нарисовали крест и просьбу помолиться за них.
Читайте также:
- В Харьковской области чиновники "Укрзализныци" помогали оккупантам перевозить железной дорогой технику
- "Не надо видеть то, чего нет": Орбан прокомментировал выходку со скандальным изображением на шарфе
- Оккупанты обстреляли Часов Яр в Донецкой области: есть раненые