103 ребенка уже убиты российскими войсками в Украине с начала войны

Таковы данные на утро 16 марта
В Украине российские военные уже убили 103 ребенка.
Об этом сообщила в эфире ТСН генпрокурор Ирина Венедиктова.
Она отметила, что такие данные обнародованы ювенальной службой, которая ведет подсчет практически в ручном режиме, на сегодняшнее утро, 16 марта.
Напомним, что прокуратура начала досудебное расследование из-за убийства российскими оккупантами оператора телеканала FoxNews Пьера Закжевски и украинской журналистки Александры Кувшиновой.
Читайте также:
Россия останется в ПАСЕ до конца года, так что пока есть возможность привлечь ее к ответственности
Зеленский выступит перед Конгрессом, чтобы убедить предоставить Украине ПВО и самолеты
Украинская армия проводит наступательные действия вблизи Киева