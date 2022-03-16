103 ребенка уже убиты российскими войсками в Украине с начала войны

103 ребенка уже убиты российскими войсками в Украине с начала войны

Таковы данные на утро 16 марта

В Украине российские военные уже убили 103 ребенка.

Об этом сообщила в эфире ТСН генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она отметила, что такие данные обнародованы ювенальной службой, которая ведет подсчет практически в ручном режиме, на сегодняшнее утро, 16 марта.

Напомним, что прокуратура начала досудебное расследование из-за убийства российскими оккупантами оператора телеканала FoxNews Пьера Закжевски и украинской журналистки Александры Кувшиновой.

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