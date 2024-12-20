1031-й день войны: оперативная информация по состоянию на 16:00 20 декабря по поводу российского вторжения

Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают КАБ, и осуществлять атаки по всем направлениям линии боевого столкновения.

Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 146-ти.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Сегодня под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Большая Писаревка, Александровка, Винторовка, Ястребщина Сумской области; Тимофеевка Харьковской области; Клюсы в Черниговской области.

"Пять штурмовых действий захватчиков остановили наши воины вблизи Синьковки, Петропавловки, Загрызового и Лозовой на Купянском направлении, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор", — говорится в сообщении.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Ямполевки, Тернов, Ивановки, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боеприкосновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Часов Яр, сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Торецком направлении противник, при поддержке авиации, четырежды бесполезно атаковал позиции наших войск в районе населенных пунктов Торецк и Леонидовка. Также враг сверг авиабомбу в районе Константиновки.

На Покровском направлении сегодня враг 31 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волковое, Песчаное, Нововасиловка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка, пять боезиткнень.

На Кураховском направлении наши защитники отражали 19 боеприкосновений в районах населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь. Шестнадцать вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками, продолжаются еще три боестолкновения.

На Времевском направлении остановлено 13 штурмов противника вблизи Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Великой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки, еще три штурма продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.

В Приднепровском направлении в районе острова Казацкий противник сегодня два раза без успеха штурмовал позиции наших защитников.

Также на Курском направлении произошло 40 боеприкосновений. В этом направлении враг нанес один ракетный удар и 260 артиллерийских обстрелов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в Харьковском, Северском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

Напомним, ВСУ выполняют две задачи в Курской области: создание демилитаризованной зоны и отвлечение российских войск от других направлений.

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