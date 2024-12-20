1031-й день войны: оперативная информация по состоянию на 16:00 20 декабря по поводу российского вторжения

Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают КАБ, и осуществлять атаки по всем направлениям линии боевого столкновения.
Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 146-ти.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Сегодня под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Большая Писаревка, Александровка, Винторовка, Ястребщина Сумской области; Тимофеевка Харьковской области; Клюсы в Черниговской области.
"Пять штурмовых действий захватчиков остановили наши воины вблизи Синьковки, Петропавловки, Загрызового и Лозовой на Купянском направлении, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор", — говорится в сообщении.
- На Лиманском направлении враг атакует в районах Ямполевки, Тернов, Ивановки, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боеприкосновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.
- На Краматорском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Часов Яр, сейчас продолжаются три боестолкновения.
- На Торецком направлении противник, при поддержке авиации, четырежды бесполезно атаковал позиции наших войск в районе населенных пунктов Торецк и Леонидовка. Также враг сверг авиабомбу в районе Константиновки.
- На Покровском направлении сегодня враг 31 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волковое, Песчаное, Нововасиловка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка, пять боезиткнень.
- На Кураховском направлении наши защитники отражали 19 боеприкосновений в районах населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь. Шестнадцать вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками, продолжаются еще три боестолкновения.
- На Времевском направлении остановлено 13 штурмов противника вблизи Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Великой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки, еще три штурма продолжаются до сих пор.
- На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.
- В Приднепровском направлении в районе острова Казацкий противник сегодня два раза без успеха штурмовал позиции наших защитников.
Также на Курском направлении произошло 40 боеприкосновений. В этом направлении враг нанес один ракетный удар и 260 артиллерийских обстрелов.
В Генштабе ВСУ сообщили, что в Харьковском, Северском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.
Напомним, ВСУ выполняют две задачи в Курской области: создание демилитаризованной зоны и отвлечение российских войск от других направлений.
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