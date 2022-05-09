11 человек, попавших под завалы дома в Шипилово, не выходят на связь – глава Луганской ОВА

11 человек, попавших под завалы дома в Шипилово, не выходят на связь – глава Луганской ОВА

11 человек, которые прятались в подвале поврежденного в результате авиаудара дома в Шипилово, перестали выходить на связь.

Из-за постоянных вражеских обстрелов проезд в село сейчас невозможен.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"11 человек, которые прятались в подвальном помещении в Шипилово, перестали выходить на связь. Пожарные отряды проводили спасательную операцию сколько этого позволяла ситуация с безопасностью. Однако россияне практически не останавливают огонь по мирным домах наших жителей. Невозможно до конца разобрать завалы ни в Белогоровке, ни в Шипилово. 8 мая 24 раза они целились по населению Луганской области", — подчеркнул он.

Гайдай отметил, что из-за постоянных обстрелов врага проезд в село невозможен и выразил надежду, что люди живы.

Напомним, в ночь на 8 мая российские оккупанты обстреляли село Шипилово, под завалами одного из поврежденных домов оказались 11 человек.

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Кроме того, 7 мая в селе Белогоровка в результате авиаудара возник пожар в здании школы на площади около 300 кв. м. Его ликвидировали почти четыре часа, затем начали разбирать завалы. Из-под завалов школы в Белогоровке спасены 30 человек, найдены двое погибших и семь раненых. Пострадавшим оказывают медпомощь в Днепре, в том числе уже в удовлетворительном состоянии 11-летний ребенок. Еще около 60 человек оставались под завалами.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 75-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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