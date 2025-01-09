11 человек в реанимации: глава ОВА рассказал о состоянии пострадавших после обстрела Запорожья

Общее количество раненых увеличилось до 116 человек.

Россия нанесла авиаудар по Запорожью, 8 января, в результате которого погибли 13 человек. В настоящее время в медицинских учреждениях областного центра остаются 66 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

По его словам, 11 из 66 пострадавших находятся в тяжелом состоянии – в отделениях интенсивной терапии. Другие пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"Травматические ампутации конечностей, проникающие и осколочные ранения, травмы глаз и контузии – такие ранения диагностировали запорожские медики пострадавшим от вчерашней вражеской атаки", – говорится в сообщении.

Федоров добавил, что еще 47 человек, в том числе 13-летняя девочка, получившая контузию, находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, около 16:00, 8 января в Запорожье прогремел взрыв. Враг ударил по промышленной инфраструктуре. Впоследствии прогремели повторные взрывы.

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