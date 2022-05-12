11-летний мальчик-переселенец пошел работать, чтобы собрать средства на бронежилет, а собрал на 22

Более двух десятков бронежилетов смог купить для бойцов 11-летний мальчик — переселенец из Покровска.

В Черновцах, куда он с мамой вынужден был бежать от обстрелов, школьник развесил объявление, что готов помогать с домашними делами за незначительное жалованье, чтобы собрать деньги для поддержки военных. Объявление попало в соцсети и уже на следующий день люди обрывали телефон Максима, говорится в ТСН.

За гору бронежилетов, украинские воины благодарят маленького мальчика. Их приобрели за собранные им средства и кажется Максим до сих пор не верит в это. «У меня было одно: «Вау, я это сделал», – говорит мальчик.

Месяц назад 11-летний Максим с мамой сбежали от войны из родного Покровска и оказались в Черновцах – с тех пор школьник не мог усидеть без дела. Его не оставляли мысли о родном доме, оказавшемся под обстрелами. «Неудобно, что мы играем, едим сладости, отдыхаем, а там сейчас стреляют, бомбят», – говорит ребенок.

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Поэтому решил по-взрослому заработать деньги для бойцов, ныне защищающих его город. Максим за месяц выполняет мелкие поручения от горожан за символическую плату. «Я предлагаю в этом объявлении приносить воду, выносить мусор и гулять с животными», – рассказывает мальчик.

Объявление мальчика-переселенца кто-то выложил в соцсети и оно мгновенно разлетелось и растрогало пользователей – телефон разрывался от желающих поддержать его инициативу. «Бывало в один день где-то за 30 минут позвонили по телефону 3 клиента и мне нужно было очень быстро это сделать», — вспоминает Максим.

Самый неожиданный заказ был от военного, который попросил малыша поздравить его жену.

История мальчика-переселенца, собирающего деньги на нужды армии, сплотила сотни людей. «Очень многие хотели просто поддержать инициативу Максима и чтобы его поощрить и поблагодарить за то, что он решил это сделать, присылали деньги прямо на карту», — говорит мама мальчика Елена.

11-летний мальчик собрал более 20 бронежилетов для бойцов

Максим надеялся собрать на один бронежилет, но удалось на 22. Гривна к гривне и семья приобрела для военных в Покровске еще и тепловизор и пять разгрузок. Максим о своих достижениях говорит очень скромно. "Как сделал я, так может каждый человек и каждый ребенок сделать", — убежден он.

А еще школьник направил средства на реабилитацию военного, потерявшего в боях ногу. Семья Максима планирует волонтерить в дальнейшем. Мальчик решил раздавать листовки. Впрочем, среди мыслей о помощи он остается ребенком, который мечтает вернуться домой и просто поиграть с друзьями.

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