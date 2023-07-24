11 танков и более 660 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Захватчики несут потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру 24 июля составляют уже более 242 620 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 660 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- личного состава – около 242 620 (+660) человек ликвидировано
- танков ‒ 4162 (+11)
- боевых бронированных машин ‒ 8118 (+13)
- артиллерийских систем – 4675 (+17)
- РСЗО – 697
- средств ПВО ‒ 451 (+3)
- самолетов – 315
- вертолетов – 310
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3963 (+5)
- крылатых ракет ‒ 1307 (+9)
- кораблей и катеров – 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 7182 (+10)
- специальной техники ‒ 698 (+2)
Ранее Генштаб сообщил, что противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.
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