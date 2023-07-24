11 танков и более 660 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Общие боевые потери России к утру 24 июля составляют уже более 242 620 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 660 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

личного состава – около 242 620 (+660) человек ликвидировано

танков ‒ 4162 (+11)

боевых бронированных машин ‒ 8118 (+13)

артиллерийских систем – 4675 (+17)

РСЗО – 697

средств ПВО ‒ 451 (+3)

самолетов – 315

вертолетов – 310

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3963 (+5)

крылатых ракет ‒ 1307 (+9)

кораблей и катеров – 18

автомобильной техники и автоцистерн – 7182 (+10)

специальной техники ‒ 698 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.