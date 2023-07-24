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11 танков и более 660 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

11 танков и более 660 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

ВСУ уничтожают врага / Фото: Associated Press

Захватчики несут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 24 июля составляют уже более 242 620 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 660 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • личного состава – около 242 620 (+660) человек ликвидировано
  • танков ‒ 4162 (+11)
  • боевых бронированных машин ‒ 8118 (+13)
  • артиллерийских систем – 4675 (+17)
  • РСЗО – 697
  • средств ПВО ‒ 451 (+3)
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 310
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3963 (+5)
  • крылатых ракет ‒ 1307 (+9)
  • кораблей и катеров – 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7182 (+10)
  • специальной техники ‒ 698 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

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