115 бригаду обвинили в крахе обороны в Очеретино: что говорят в самой бригаде

В бригаде заверили, что все их бойцы не убегали, а вели бои с оккупантами, превышающими украинские силы в 10-15 раз.

В 115-й отдельной механизированной бригаде ответили на обвинения со стороны основателя проекта DeepState Романа Погорелого относительно провала обороны в Очеретино на Авдеевском направлении. Там россияне продвинулись вперед и пытаются закрепить плацдарм.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бригады.

В бригаде заверили, что обвинения со стороны Романа Погорелого неправдивы.

"Обвинение кто виноват или не виноват устанавливает исключительно комиссия по результатам расследования. Весь этот вброс подхватили несколько украинских масс-медиа, но в основном более 50 российских, вражеских СМИ и написали, что прорыв россиян стал возможным после того, как 115-я отдельная механизирована бригада ВСУ неожиданно самовольно покинула свои позиции и сбежала", – говорится в сообщении.

Позиция бригады

В пресс-службе рассказали, что 115-я бригада заняла полосу обороны перед населенными пунктами от Очеретино до Керамик.

Россияне ежедневно осуществляли по позициям "115-ки" от 20-30 ударов КАБами, от 60-90 артиллерийских обстрелов, наносили удары "Градами", минометами, и большим количеством FPV дронов, сбрасывали с дронов, в том числе химические вещества.

"В результате этого количество позиций отделений вместе с личным составом были уничтожены врагом", — признали в 115-й.

В то же время, в бригаде заверили, что все находившиеся на позициях их бойцы не убегали, вели бои с силой противника, который превышал украинские силы в 10-15 раз.

"Тем самым они предоставили возможность, удерживая врага, закрепиться бригаде на более выгодных позициях, на подступах к окрестностям населенного пункта Очеретино, защитить населенный пункт и дать возможность вступить в бой другой свежей бригаде, которая заменила 115-ю ОМБр для дальнейшей защиты населенного пункта

Бойцы ежедневно уничтожали множество живой силы противника, но, несмотря на свои потери, враг бросал все новые и новые силы на штурм наших позиций, изменив тактику штурмовых действий: если раньше он применял штурмовые группы к 5 военнослужащих, то на нашем направлении в одной штурмовой группе использовал до 15 военнослужащих, а такие группы шли по двум или трем направлениям", – говорится в сообщении.

По информации "115-ки" во время наступления на Очеретинском направлении противник провел ротацию трех бригад, указывающую на количество брошенного на прорыв личного состава и уничтоженного в ходе оборонительных боев.

Также в пресс-службе обратили внимание на то, что 115-я бригада передала полосу ответственности в районе окрестностей населенных пунктов Очеретино и Керамик другой бригаде. Тогда эти населенные пункты находились под контролем ВСУ.

"Утверждаем, что ни одно штатное подразделение 115-й бригады ВСУ позиций не оставляло и не убегало, как это подают российские СМИ, а героически держало оборону. В настоящее время по данным событиям работает комиссия и ведется служебное расследование. После завершения расследования будет предоставлен подробный комментарий о событиях под Очеретино", — подытожили в бригаде.

Что сообщил Роман Погорелый

24 апреля основатель проекта DeepState Роман Погорелый написал, что ситуация вокруг прорыва возле Очеретиного обнажила ряд проблем.

"Начиная с некомпетентности некоторых спикеров, подрывающих доверие к военно-политическому руководству заявлениями, что на фоне визуального присутствия врага в центре поселка, выглядят крайне ложными. И это во времена, когда можно позвонить в бригады или проверить систему ситуационной осведомленности. Заканчивая игнорированием ряда хронических проблем в определенных линейных соединениях сил обороны, которые ставят на ответственные участки фронта", – отметил Погорелый.

По мнению аналитика, руководство 115 ОМБр ответственно за крах обороны на целом участке, допустив значительные потери погибшими, ранеными и пропавшими без вести.

"Это не секрет, в соцсетях достаточно свежих публикаций с поиском родных. Рядовые бойцы не должны нести наказание за отсутствие организации и взаимодействия в бригаде – они и так платят жизнью и здоровьем", – отметил он.

Почему Очеретино так важно

В интервью Radio NV Погорелый пояснил, что Очеретино является сверхважным населенным пунктом, потому что там сверхважная высота, позволяющая держать окрестные населенные пункты под зрительным и огневым контролем. Поэтому его потеря ставит под угрозу пребывание там наших бойцов, в частности, ставит под угрозу фланговые удары на позиции наших военных.

"Очень важна ситуация, на которую нужно обращать внимание. С нашей стороны, из нашей команды мы отмечали, что необходимо все-таки разобраться, найти ответы на те вопросы, которые возникли в процессе пребывания бригады на тех позициях. Ведь уже не скроешь. — есть комментарии, в частности, бойцов других подразделений, смежных бригад, которые держали позиции рядом с этой бригадой.

Также эксперт уточнил, что вопрос не к обычным бойцам, командирам взводов, рот 115 бригады, которые просто получают задание. Ведь ответственность и контроль за всеми этими процессами несет непосредственно командование бригад.

Напомним, президент Зеленский рассказал, что максимум внимания на Ставке сегодня обратили на Покровское направление, где давят оккупанты.

Ранее спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин признал, что российской армии удалось прорваться и закрепиться в Очеретино на Авдеевском направлении.

Также на днях главком Сырский признал, что ситуация на фронте значительно обострилась и подтвердил потерю трех сел в Донецкой области — Бердичев, Семеновки и Новомихайловки.

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