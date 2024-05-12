115 бригаду ТРО обвинили в отступлении на Харьковщине: что говорят в самой бригаде

Командир ВСУ заявил, что возле Волчанска не было надлежащих укреплений, а некоторые бойцы 125-й бригады ТРО якобы оставили позиции. В самой бригаде такие утверждения назвали "вкраплениями откровенной ИПСО".

Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский, воюющий в Харьковской области, заявил, что 125 отдельная бригада ТРО якобы покинула позиции. Также он обвинил руководительство в отсутствии мощных фортификационных укреплений, которые должны были сдержать наступление врага.

Об этом офицер написал в Facebook.

По его словам, сегодня ударная аэроразведка 1 СБ 57 бригады остановила продвижение "Шторм Z" на подходах к Волчанску.

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"Бригадная арта сработала отлично и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки. Но враг стягивает резервы", – сказал Ярославский.

Боец жалуется на плохо укрепленную первую линию обороны вблизи границы.

"Знаю, что бросившие позиции 125 ТРО уже дает расклад о том, что им "впаривали" на подпись акты приема передачи фортификаций, которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство. Надеюсь, что виновных накажут", – утверждает Ярославский.

Ответ 125 бригады

В 125 отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ такие заявления опровергли. Командир 125 избр ТрО, генерал-лейтенант Артур Горбенко заверил, что Силы обороны были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.

"То от незнания ситуации, или от желания навредить, отдельные резиденты социальных сетей распространяют совершенно ложную информацию о неготовности Сил обороны к наступлению врага, или еще хуже, об отступлении отдельных подразделений из вверенных им оборонных рубежей", — сказал генерал.

Комбриг заверил, что ситуация в полосе обороны его бригады сложная, но контролируется.

"Подразделения 125 обр ТрО ВСУ дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках. Населенные пункты, в которые зашел враг, расположены в постоянной "серой зоне", а потому успех противника достаточно условен и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе. Территория, занятая противником, локализована и по нему осуществляется постоянное огневое поражение", – подытожил генерал-лейтенант Артур Горбенко.